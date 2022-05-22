逃離上海｜日均1萬人去哪了？遷徙大數據揭露「逾3成到這省份」

上海疫情近期有所緩解，部分地區已經解封，這讓不少滯留在上海的打工人紛紛踏上了返鄉路。

而據中國鐵路局上海局通報，目前，上海開行鐵路總班次已增至21班，單日預計發送旅客超過1萬人次，主要是離滬返鄉人群。

從上海離開的人都去了哪？據百度遷徙地圖顯示，從5月16日至21日，從上海遷出的目的地主要省份為江蘇、浙江、安徽、江西等。



5月16日起，上海開始分階段有序放開社會活動，加開鐵路、航班數量，不少民眾通過鐵路、機場離滬返鄉。當日，有網民記錄下虹橋火車站一幕，片中許多人攜帶行李箱排隊進站，畫面排起了長龍。拍攝者稱，車站內查健康碼、抗原還有第二天出發的車票以及48小時核酸檢測報告。

有自媒體表示，由於趕上離滬潮，在過去一週，虹橋火車站進站要排2小時的隊，而買火車票的途徑主要是VIP搶票和黃牛，但黃牛買票手續費要500元一張。

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而據微博「@鐵路上海站」5月21日發布，目前上海站每天旅客發送量約是疫情前的一成，旅客進站乘車「總體通暢」。

上海鐵路站表示，5月16日上海虹橋站開行列車12班，主要目的地方向為杭州、南京、合肥、南昌等。另據中國鐵路微信公眾號，鐵路部門從5月18日起，在上海地區現有開行12班列車的基礎上，計劃恢復開行上海虹橋至寧波、阜陽西、石家莊3班旅客列車，恢復開行上海至南京、合肥南、杭州東、鹽城5班旅客列車。

此外，航空方面，自5月16日起開始恢復少量上海始發的國內定期航班以來，多間航空公司在滿足當地防疫要求的前提下陸續恢復班次，且推出訂製包機業務。

百度地圖「遷徙大數據」顯示，5月20日，上海遷出人口主要目的地為江蘇，佔上海遷出人口總量的32% ；浙江，佔上海遷出人口總量的18.19% ；安徽，佔上海遷出人口總量的17.14% 。排在前10名的目的地還有：江西、河南、山東、湖北、湖南、廣東、福建。而5月16日，上海遷出人口主要目的地依舊為江蘇，其次為浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、福建、湖南、廣東。

據悉，無論是機場，還是鐵路，目前離滬需持有機票或火車票，出示健康碼、48小時以內核酸檢測陰性證明和24小時以內抗原檢測陰性證明。如提供24小時以內核酸檢測陰性證明，可免抗原檢測證明。