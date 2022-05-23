安徽蕪湖將啟用核酸檢測證　最密1日1檢　未檢測將變灰影響出行

5月21日，蕪湖市疫情防控部門發布通告，為進一步強化新冠疫情「早發現」機制，做好常態化核酸檢測工作，自5月23日起在全市正式啟用 「蕪湖市核酸檢測證」。若未按照規定核酸檢測頻次進行核酸檢測，其「核酸檢測證」將由綠色轉為灰色。



通告要求，蕪湖市域內所有人員，包括本地常住人員、暫住人員和市外來（返）蕪人員均需接受在「皖事通」APP 或支付寶皖事通小程序首頁查驗「蕪湖市核酸檢測證」。蕪湖市域內所有人員要每5日至少進行1次常態化核酸檢測。

重點人群核酸檢測則要求更加頻密，包括醫療機構發熱門診、急診、導診核酸採樣及檢測、運送發熱患者車輛駕駛員，與境外人員、進口食品和國際貨物直接接觸人員，集中隔離場所工作人員，定點醫療機構醫務人員，速遞外賣人員等每日1次；醫療機構的住院患者及陪護，定點醫院管理人員， 與境外人員、進口食品和國際貨物非直接接觸從業人員等每２日1次。

安徽推出核酸檢測證，若未達檢測頻次將變灰影響出行。（皖事通）

KTV、酒吧、棋牌室等密閉公共場所從業人員，醫療機構其他醫護人員（含進修生、實習生、規培生、研究生等）、後勤員工（含保安、保潔、護工等），建築工地工人等每3日1次；監所、養老福利機構工作人員，學校教職員工和學生按照每日抽檢不少於20%；不在上述的重點人群，如有其他規定要求檢測頻次高於5日1次，從其規定要求。

通告要求，無手機或無智能手機人員，可通過親友查詢並打印安康碼離線碼或核酸預登記碼，或攜帶身份證，以便查驗核酸檢測情況。若未按規定核酸檢測頻次進行核酸檢測，其「核酸檢測證」將由綠色轉為灰色。

通告還提到，各機關企事業單位、公共場所、公共交通等要嚴格查驗，「核酸檢測證」灰色一律不得進入或乘坐。各縣市區、開發區和各主管部門要加強監督檢查，對疫情防控措施落實不到位的單位和個人，依法依規嚴肅查處。