安徽河南多間村鎮銀行「提款難」　涉及金額合計逾12億元

近日，安徽、河南多間村鎮銀行出現「提款難」問題，截至5月7日，在儲戶交流群組，超過2900人登記了各自的存款金額，合計已經超過12億元（人民幣．下同）。



據《北京青年報》報道 ，儲戶們選擇把動輒數十萬的錢款存進村鎮銀行，是因為相信它們是「正規的」，利息還比其它銀行「稍微高一點兒」。異樣始於4月18日，多間銀行先後發布公告，稱因系統升級維護，網上及流動銀行將暫停服務。一些儲戶急匆匆趕往當地，但同樣無法完成提款。

公開資料顯示，2007年3月，中國第一間村鎮銀行在四川省儀隴縣成立。截至2021年12月，中國銀保監會的數據顯示，全國共有1651間村鎮銀行。

事發後來到村鎮銀行排隊提款的儲戶。（北京青年報）

此次涉事的村鎮銀行，多數都由許昌農商行控股，且在過去幾年間，都曾因違規放貸被處罰過。同時，在提款難的問題出現後，一家名叫河南新財富集團投資控股有限公司（下稱「新財富集團」）的企業也浮出水面。據一份儲戶和接警人員的通話錄音顯示，新財富集團與涉事銀行存在合作關係，涉嫌非法吸收公眾存款。

當地銀行系統的一位內部人員表示，現已基本確定，新財富集團涉嫌非法集資，且金額巨大。目前銀行關閉提現入口，是因為無法鑑別非法資金與合法資金，所以採取了應急措施。

儲戶們自發統計的存款金額。（北京青年報）

在村鎮銀行存了共計420萬元的東北人陳之虹表示，款項包括他開食品店的全部收入、未婚妻的積蓄、預備結婚的彩禮、購樓款，還有父母在深圳開餐館、開的士、當保母30多年積攢的100萬元養老錢。

2022年初，陳之虹結婚、買樓事宜因為疫情擱置。他想，這麼一大筆錢閒著，不如「找個相對安全的地方存起來吃利息」。他在禹州新民生的應用程式上看到「7天通知存款」利息為1.85%，比其他銀行的同類產品高出了0.75%的利息。於是，他又先後分五六次，把父母和自己的全部積蓄都存進了這間銀行，總計420萬元。最後一次轉賬是2022年4月1日，半個月後，4月18日，他發現錢取不出來了。

4月21日下午，禹州新民生村鎮銀行位於潁河大街的營業點，聚集了較多前來辦理業務的人員。（券商中國）

身在北京的徐華也是在4月18日發現銀行的小程式顯示「正在維修」。他撥打了客服電話，客服告訴他，「沒有您的帳號，也沒有您的錢，您去報警」。他慌了，雖然他對外稱自己是自由職業者，但其實就是失業。他的幾百萬存款都來自於早年間房屋買賣的收益，之後就靠著投資理財和開電召的士之類的散工，維持著家庭基本開銷。

4月18日12時，徐華的手機一度顯示新民生村鎮銀行的應用程式可以登入了，他想把錢取出來，但頁面提示超出提款額度無法提款，他試著提款1元，同樣也顯示超出額度。

多位儲戶表示，銀行小程式提款過程顯示，系統正在維護升級，暫停提款功能。（券商中國）

事主們加入了儲戶交流群組，看到了愈來愈多的壞消息。原來包括禹州新民生村鎮銀行在內，河南省的上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，以及安徽省的徽固鎮新淮河村鎮銀行都無法提款。這五間銀行中，除了開封新東方，其他四間村鎮銀行的第一大股東都是許昌農村商業銀行。

應用程式上對村鎮銀行收益情況的說明。（北京青年報）

4間村鎮銀行大股東相同

報道提到，4月25日，許昌市政府就「禹州新民生村鎮銀行無法線上提現」問題在官網上回覆稱，近期有不法分子利用禹州市新民生村鎮銀行網上渠道進行詐騙。為有效阻斷不法分子詐騙行為，銀行正在升級優化網上渠道系統。

回覆表示，目前，禹州市新民生村鎮銀行各營業網點均可正常辦理業務，一切合法儲蓄存款受法律保護，涉及其他問題的，有關部門正在調查處理中。

據工商資料顯示，許昌農村商業銀行在禹州新民生持股20.5%，在另外兩間銀行的持股均為51%。在同樣無法網上提款的安徽固鎮新淮河村鎮銀行，許昌農村商業銀行也是持股40%的第一大股東。

報道指，通過梳理公開資料，上述幾間村鎮銀行在過去幾年間因違規貸款都被處罰過。

禹州新民生在2017年、2018年、2019年三年間曾分別因集中發放小額貸款、人為修飾監管指標、冒名貸款，同業存放超比例以及貸前調查嚴重不盡職等被許昌銀監局行政處罰，罰款共計120萬元。上蔡惠民在2019年12月也因貸款三查不盡職，違規發放貸款，被罰40萬元。2016年成立的柘城黃淮，在2018年被商丘銀監分局以貸款審查嚴重不盡職，嚴重違反審慎經營規則罰款25萬元。

報道指，穿透層層股權後可發現，上述三間村鎮銀行的部分持股人，都與河南新財富投資控股有限公司存在關聯。據天眼查顯示，新財富集團成立於2011年，註冊資本為1.16億，2022年2月10日註銷。今年2月，當地便有消息稱新財富集團涉嫌非法集資，有多間銀行捲入。

陳之虹轉入村鎮銀行的最後一筆存款。（北京青年報）

當地銀行系統的一位內部人員表示，現在已經基本確定，新財富集團涉嫌非法集資，其中還牽扯到一些個人儲戶。他表示，有些金額特別大，像幾百萬元這樣的，「算是金額比較小的」 。

該內部人員還提到，除了非法集資外，此次事件還涉及網絡詐騙。銀行關閉提現入口，也是因為無法鑑別非法資金與合法資金，所以採取了應急措施。

對於部分儲戶收到「帳戶不存在」的回覆，他解釋，這是因為電子帳戶不是在櫃枱開的，櫃枱查不到，但是系統裏是有保留的。他說，此次事件僅涉及外地存儲客戶，本地客戶一直都是正常存取的。據他表示，公安機關目前的工作主要是區分非法資金與合法資金，但因為涉及到刑事案件，周期會比較長。對於什麼時候能夠提現，他也不確定。