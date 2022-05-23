疫情｜上海新增558宗本土個案添1亡魂　北京增近百宗為本輪新高

國家衛健委公布，內地昨日（22日）新增174宗本土確診及628宗無症狀感染者，即共有802宗本土個案。

昨日上海新增55宗本土確診及503宗無症狀感染者，即共有558宗本土個案；北京則合共有99宗本土個案，包括83宗本土確診及16宗無症狀感染者，為當地今輪疫情以來單日最多。

內地新增死亡病例1宗，為本土病例，在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡1宗。患者93歲，合併有心律失常、高血壓3級（極高危）、焦慮、抑鬱障礙等基礎疾病，入院後因突發急性心肌梗死，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

北京方面，石景山區提升管控，宣布全區實行居家辦公，單位實行閉環管理；又宣布除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務）、醫療機構、藥店等正常營業外，區域內所有室內文化娛樂和體育健身場所、線下培訓機構、購物商場等暫停營業。以上措施暫定實施時間為5月23日至5月28日

國家衛健委又公布，在上海及北京以外，天津新增本土確診32宗，四川2宗，遼寧1宗，福建1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海及北京以外，河南新增53宗，四川29宗，天津15宗，吉林5宗，安徽3宗，江西2宗，浙江1宗，廣東1宗。