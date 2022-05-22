CNN記者離滬返家記引熱議　自曝「倖存者內疚」認是時候停損離開

美國有線電視新聞網（CNN）駐華記者卡爾弗（David Culver）近日搭上飛機離開上海，如釋重負的他，心裏卻浮現「一點倖存者的內疚感」。報道刊出後引起網民討論。



CNN於13日刊登卡爾弗的報道，內容記錄他經歷50多天封城後，帶著寵物狗搭上飛機離開的曲折回家路。這是他擔任CNN中國特派記者的兩年半來，首次離開中國。在2020年1月疫情時，他被派到武漢採訪。

卡爾弗在飛機上表示，上海這座高樓密集、閃閃發亮的城市，正因中國嚴厲的清零政策而疲憊不堪。「你離開了，現在安全了」，空中服務員安慰他說。

卡爾弗回顧，自己很難才取得離滬的機票，期間獲得美國領事館的協助，必須取得社區官員的同意，才能在帶了一隻狗的情況下，在僅有的航班之中買到機票。社區官員要他保證，離開了就再也不會回來。

卡爾弗證實封城措施的嚴格，一人確診整幢公寓都要被強制帶往隔離中心。

文中談到，在機場與跟準備離開的幾名外國人交談，有人在上海居住5年、7年甚至10年，得到相同的結論：「在這座中國金融中心，無論投入了多少時間都已不重要，現在是時候停損離開了。」

文章結尾，卡爾弗分享，空中服務員對他說了一句話。台媒《中央社》在Facebook發布轉載報道後，區塊鏈討論區「Matters」創辦人、前《端傳媒》總編輯張潔平亦以這句話留言並轉發：

為了不讓你太驚嚇，我們落地之後，你會發現幾乎沒有人還戴口罩。你將進入一個全新的世界。

網民表示：

「越來越多的外國人逃離上海之後，發在YouTube上的逃離視頻和他們的擔憂，我的焦慮症又快犯了。」



「CNN的記者帶著狗逃離上海了，看完他寫的文章，感覺好心酸。曾經全球最熱鬧的不夜城，短短幾個星期，成了這個樣子。」



「幾十年的成就，這麼多醫療人員和普通老百姓的奉獻，反而造就了現在這樣一個『飛機出發讓所有人都長出一口氣』的局面。」



「資本正在逃離上海。」

