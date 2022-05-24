談拜登武力保台論　胡錫進：來多少消滅他們多少

美國總統拜登周一（23日）上午與日本首相岸田文雄舉行美日峰會後強調台海和平穩定重要性，並表態一旦大陸攻台，美國有意使用武力保衛台灣。對此，官媒《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進周二（24日）評論指，拜登在台灣問題上有點故意賣「老糊塗」，說一些冒頭的話，然後再由白宮官員澄清美國對台政策沒有改變，這成了拜登政府對華挑釁的一種方式，「真敢來戰就別讓白宮把話往回縮！」



美日峰會後，被記者問及一旦解放軍攻台，美國是否願意進行軍事介入時，拜登回答「是的」。當記者繼續追問「你確定？」，拜登回應稱「這是我們已作出的承諾」。拜登的言論被指再度背離美國對台「戰略模糊」的政策，不過白宮官員迅速出來表態，重申美國對台政策沒有改變。

對此，胡錫進表示，這已非拜登首次在台灣問題上「說走嘴」，當美軍狼狽撤出阿富汗時，他就曾言北約第五條適用於台灣，而台灣並非北約成員。去年10月，拜登在CNN舉辦的一個市民大會上也表示，美國要保衛台灣免遭大陸的侵略。而兩次表態，白宮官員均是迅速澄清。他呼籲大陸千萬別被拜登及手下官員紅臉白臉的這種遊戲搞暈，指美國會不會軍事協防台灣，不是拜登隨口說說就能確定的，而是由美國利益和軍事干預台灣問題的風險所共同決定。

圖為美國總統拜登2022年5月23日訪問日本期間，在位於東京的迎賓館赤坂離宮與日本首相岸田文雄出席記者會。（AP）

胡解釋，以往美國在是否協防台灣的問題上搞戰略模糊，是因其既要威懾大陸，也要防止台方因有美國的保護而有恃無恐，在台獨路上走的太遠。

過去，美國擁有西太平洋的決定性軍事優勢，有能力主導台海地區的軍事形勢，可如今情形完全不同，海峽兩岸尖銳對立，美台幾乎完全穿了一條褲子，戰爭爆發的風險已經嚴重增加，而解放軍擁有了取得在中國近海作戰越來越明確的優勢，如美國堅定承諾軍事協防台灣，意味著須承擔與解放軍直接軍事對抗的現實風險，「而今天的解放軍是誰？我們海空軍的總火力已經完全可以在台海地區壓倒美台海空軍力量的總和。另外，解放軍擁有常規陸基導彈的絕對優勢，陳水扁時期認為大陸部署了一千幾百枚瞄準台灣的導彈，以大陸的軍工生產能力，如果在戰爭爆發的前24小時將五千枚以上的導彈打向台海及附近目標，完全做得到。」

胡進一步稱，倘美軍來台海作戰，解放軍有充裕的能力把那些美軍「打出屎來」，來多少消滅他們多少，認為囂張的美軍非常清楚，除非動用核武，否則輸掉台海戰爭並付出大量生命代價已經確定無疑，「美國軍事高層反复說，中國近年的發展令華盛頓『感到窒息』，這就是中美圍繞台海地區力量對比的實情」。因此，雖然拜登時不時冒個泡，但世界上，包括台當局和台灣民眾對美國在解放軍武力奪取台灣時將派兵參戰的預期都在降低。

胡最後表示，大陸一旦攻台，第一時間一定是成千上萬枚炸彈第一時間傾瀉過去，迅速摧毀台灣的整個防禦體系，台當局的主要領導人也將第一時間被「斬首」，解放軍可不會像俄羅斯軍隊打烏克蘭那樣面，「所以我想最後警告蔡英文當局，別因為拜登隨口說兩句，他們就覺得有了護身符，他們的政權、包括他們個人的命早已攥在大陸手裡。他們最好老實點。」