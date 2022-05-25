汪文斌用歌詞回應拜登涉台言論 ：若豺狼來了，迎接它的有獵槍

美國總統拜登（Joe Biden）23日稱願意動用武力保衛台灣，但24日卻又強調美國對台的「戰略模糊」政策沒有改變。

中國大陸外交部發言人汪文斌24日在回應包括拜登在內的美方近期涉台言論時，引用大陸愛國歌曲《我的祖國》的歌詞說：「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」



汪文斌24日在例行記者會上表示，美方費盡心機在「一個中國」原則問題上玩弄文字遊戲，但中方想提醒美方的是，世界上沒有任何力量——包括美國在內——能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量——包括美國在內——能夠挽救「台獨」勢力失敗的命運。美國違背在台灣問題上所作的承諾，虛化、掏空「一個中國」原則，明裡暗裡慫恿支持「台獨」分裂活動，如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

汪文斌稱，中方正告美方，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。「一個中國」原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」和「一中一台」的紅線不容踐踏。中方有充分的信心、充分的能力、充分的準備堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。

汪文斌最後表示，「我們奉勸美方聽聽中國一首膾炙人口的老歌。歌中唱道：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

汪文斌引用的歌詞出自《我的祖國》，該歌曲是1956年出品的戰爭電影《上甘嶺》的著名插曲，歌曲以韓戰中志願軍對祖國、對家鄉的熱愛之情為主題。