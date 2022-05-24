拜登訪日當天央視電影頻道播《珍珠港》　網民：意味深長

周一（23日），美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄進行會談，兩人同意加強美日同盟，以應對中國及朝鮮帶來的威脅。

據《環球時報》報道，在拜登訪日當天，央視電影頻道CCTV-6播出戰爭電影《珍珠港》，該片反映了二戰期間，日本軍隊向停靠在珍珠港的美國海軍艦隊發動偷襲，而引發美國對日宣戰的歷史。



5月23日，日本首相岸田文雄於赤坂離宮與拜登會晤。（Evan Vucci／美聯社）

第二次世界大戰期間，日本海軍偷襲珍珠港，美軍在毫無防備下死傷慘重，導致太平洋戰爭爆發，當時軍事及經濟排名世界第一的美國隨即加入二戰，數年後分別在日本廣島市和長崎市投下原子彈，令日本不得不認輸投降。

央視節目單顯示，23日晚上8時，CCTV-6在美國總統拜登訪問日本當天，播出以珍珠港事件為背景的戰爭電影《珍珠港》，引發廣泛關注，有網民不禁感歎「意味深長」。

值得注意的是，今次並非CCTV-6首次在美日高層會談時播放《珍珠港》。2014年4月，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）訪問日本期間，CCTV-6就將原定放映的《中華英雄》改映為《珍珠港》；2016年12月，日本前首相安倍晉三訪問珍珠港期間，CCTV-6同樣有播放《珍珠港》，以重溫日本當年展開偷襲的全過程。

據了解，CCTV-6因多次在關鍵時間節點，通過電影內容表達對時事的態度，而被認為有自己獨特的脾氣，又因其多個官方社交帳號的性別設定為女性，還被網民戲稱為傲嬌的「六公主」。

去年8月15日，阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）攻下首都喀布爾重新掌權，大量美軍從阿富汗撤退，美軍軍犬亦排隊等飛機準備隨官員一同從喀布爾機場離開。CCTV-6當日就播放了美國電影《一條狗的回家路》。

此外，有內地媒體報道指，CCTV-6亦曾於東京奧運開幕期間播映講述抗擊倭寇的電影《冰封奇俠時空行者》、以及在香港修訂逃犯條例期間播放電影《我是你媽》。