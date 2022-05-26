死者需做核酸？深圳殯儀館證實疫下新規　網民：到了陰間還要隔離

內地自新冠疫情爆發以來，一直採取嚴格的管控手段，多個城市近日相繼展開常態化核酸檢測工作，搭乘公共交通工具、進入公共場所均需提供有效核酸陰性證明，但這並不限於活人，連死者也適用？

有網民就發現，深圳的殯葬行業要求死者家屬提供死者核酸證明，事件引起了輿論熱議。有人還就此調侃，「沒核酸報告，到了陰間還要隔離嗎」。



深圳的殯葬行業要求死者家屬提供死者核酸證明。（「i深圳」App）

據《天目新聞》報道，周三（25日），有網民發布了一張「i深圳」App的「智慧殯葬」頁面的截圖，引發熱議。該截圖中的溫馨提示內容顯示，「疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人除需提供公安部門或醫療機構出具的《死亡證明》或《遺體接運單》外，還需根據該區域的核酸檢測要求，提供逝者核酸檢測證明。」

截圖內容引發了大量網民評論，有網民不禁感歎，「現在真是瘋狂」、「厲害了我的國」；亦有網民指，「這樣的事情出現在深圳，讓人實在覺得可笑」；有網民好奇地問，「咋做呢？鼻咽拭子？」；還有網民稱，「後天死，今天就要做核酸，還不能太早。如果後天沒死呢，明天也要做核酸。等於快死之前，天天都要做核酸」。

據了解，深圳市殯儀館是深圳全市唯一一間殯儀館。（沸點視頻）

對此，深圳市殯儀館工作人員同日作出回應指，該政策自今年以來確實一直存在，是由深圳市衛健委、民政局、公安局三個部門聯合發布，來自疫情封控管控防範區的報喪者的確需要提供逝者的核酸檢測證明。

該工作人員說，「疫情期間，對於封控管控防範區的逝者，一般是要有24小時以內的核酸檢測證明，如果沒有的話，深圳的防疫站點也能應急做核酸，一兩個小時就能出結果。」

該工作人員續指，若實在無法提供死者核酸證明，亦可提供家屬的核酸證明，「如果逝者本身患有新冠肺炎，殯儀館也有相應的政策和處理流程。」但他就表示，就現階段深圳疫情形勢而言，報喪流程處於正常狀態，無需提供逝者核酸檢測證明。