深圳以建特區的速度興建大學　如何從高校荒漠變成建校沃土？

今年4月，深圳市發表最新一份政府工作報告，顯示2021年深圳GDP總量達到3.07萬億元（人民幣，下同），遠超上海、湖北等大城市。

一座與北上廣並駕齊驅的頂級城市，卻在文化底蘊上落敗，不但歷史古蹟少，更因為大學太少被冠上「高校荒漠」之名。踏入21世紀，深圳建大學的速度迅猛提高，更掀起世界名牌大學到深圳辦學的熱潮，甚至有人預言，中國最頂尖的大學遲早會在深圳誕生。



《新財富》報道，對比中國各城市的高校數量，深圳的高校數極少。北京位列榜首，全市共有92間普通高等學校，其次為湖北武漢，共有83間高校，廣州、上海、重慶等一二線城市也高居榜單前列。

惟據深圳市統計公報，深圳只有14間普通高校，不僅遠落後於其他一線城市，還被不少二三線城市超越。2021年，天津全市有56間大學，GDP為1.57萬億元，常住人口1387萬人，平均25萬人就擁有一所大學。然而，GDP遠超天津兩倍的深圳，大學數僅為天津的四分之一，平均126萬人才有一間大學。

1980年，深圳經濟特區成立時，只有兩間中專、一間師範、一間衛校。直到1983年1月，深圳大學才開始籌辦，並於8個月後迎來第一批本科生。踏入21世紀後，南方科技大學、香港中文大學（深圳）、深圳北理莫斯科大學先後落地。直到今年，深圳已有15間普通高校。

深圳大學為深圳市第一所高校，成立於1983年。（視覺中國）

高校在深圳拔地而起，深圳的在校大學生人數也隨之猛增。2000年，深圳高等院校在校學生數僅有1.41萬人，至2021年已有14.52萬人。《深圳市教育發展“十四五”規劃》，到2025年，深圳在校大學生數量將高達21.5 萬人。

深圳建校速度雖快，但與城市發展速度相比，仍顯得緩慢了些。與此同時，深圳的高校不僅數量不足，還被質疑實力不夠。為了保證教學質量，和動輒擁有上百年曆史的名校「抗衡」，深圳選擇以聯合辦學的方式邀請有底蘊的名牌大學到當地設立分校。

2009年，香港中文大學成立小組探討在深圳設立校園的可行性，翌年與深圳市人民政府簽訂教育合作備忘錄，開啟深圳合作辦學的先河。2014年，教育部同意正式設立香港中文大學（深圳），首批設置市場營銷、國際商務和經濟學等3個本科專業，分校與香港中文大學共享圖書館電子資源，錄取的學生也能註冊成為中大學生。

深圳與香港中文大學合作辦學的成功先例被許多高校借鑒。從此，「高校荒漠」變身成為「建校沃土」，中山大學·深圳、深圳北理莫斯科大學、天津大學佐治亞理工深圳學院等高校先後獲教育部批准設立，香港大學在深圳的新校區也在籌建之中。

中山大學深圳校區「中大城」。（新華社）

除了大學，深圳還吸引了許多頂尖高校設立研究生院。深圳大學城雲集清華大學深圳研究生院、北京大學深圳研究生院等多個研究生教育機構。同時，在深圳土生土長的南方科技大學，亦躋身中國「雙一流」大學建設名單，在多個世界高校排行榜上有名，而深圳大學畢業生在深圳一眾高新企業中的認可度，不亞於985高校。

事實上，深圳能快速建校，與財力不無關係。2021年，來源於深圳轄區的一般公共預算收入破萬億元，達到11110億元，比大多數城市全年的GDP高。其中，中央級收入達到6852.2億元，相當於以一市之力貢獻了中央一般公共預算收入的7.5%。

正因如此，深圳在高等教育上的投入可謂毫不吝嗇。深圳市委教育工委、市教育局局長陳秋明曾表示，「2020年，深圳高等教育經費投入預算超過200億元，投入規模僅次於北京、上海」。

2021年，深圳大學部門預算收入為75.33億元，勝過中科大、大連理工大學等許多985高校，其中有四分之三的收入都來自深圳市政府撥款。值得注意的是，南方科技大學的部門預算中，教育支出為33.52億元，看似與北大清華動輒上百億的教育支出無法相比，但南科大在校學生不足一萬人，平均每個學生可分到36.96萬元，超越北京大學。

除了留住本地大學生，深圳對應屆畢業生的吸引力亦高於北京與上海。（視覺中國）

除了財力，深圳高校亦不愁沒有學生。根據《2021應屆生就業趨勢報告》，深圳是2020年本地高校畢業生留存率最高的城市，超越其他一線城市。深圳大學2021屆本科畢業生中，已就業人群留深圳就業率達到79.42%，南方科技大學的佔比亦接近八成。

深圳一方面留住本地的大學生，另一方面對應屆畢業生的吸引力亦高於北京與上海。據中國聯通智慧足跡，2021年深圳本地大學畢業人數雖然僅有4.11萬人，但淨流入的應屆生數高達14.54萬人，而北京與上海淨流入的應屆生數都不到8萬人。

深圳許多就業崗位亦吸引源源不斷的大學生。智聯招聘的報告顯示，2022年第一季度招聘需求最多的城市依次為北京、深圳、上海、廣州。從深圳灣、華強北，再到南山科技園，深圳正吸引著各式各樣的人來此就業、生活。