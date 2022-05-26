CNN 向《環球時報》認錯　報道誤指烏總統演講後中方離場拒鼓掌

26 日，美國有線電視新聞網（CNN）亞太區公關總監在電郵中向《環球時報》記者承認，CNN有關「中國代表團在達沃斯拒絕為烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)鼓掌」的報道失實，並表示他們已就此事聯繫此前作出錯誤「指控」的美國眾議員麥克考（Michael McCaul）的辦公室。



官方媒體《環球時報》報道，CNN26 日回覆《環球時報》問詢時承認報道錯誤，表示「昨天和美國德州眾議員麥克考的採訪中，他聲稱烏克蘭總統澤連斯基在達沃斯發表演講之後，中國代表團拒絕起身為其鼓掌。 CNN 已證實代表團不是來自中國」。

電郵中表示，「 我們很遺憾在直播中出現了這個錯誤， 我們已聯繫麥克考的辦公室以獲得聲明。」此前，CNN曾稱在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，烏克蘭總統澤連斯基視頻演講結束時全場起立鼓掌，但中國代表團未起立鼓掌並離場。

2022年5月23日，在瑞士達沃斯，烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基向世界經濟論壇（WEF）的代表們發表視頻講話。（中國日報）

隨後，中方澄清表示，當時中方代表團正在與國際能源署署長比羅爾(Fatih Birol)會談，澤連斯基發表演講時，中方人員並不在場。

報道指，CNN的報道基於在場眾議員麥克考（Michael McCaul）的指控，他聲稱自己拍到「中國代表團」在澤連斯基講話結束後，拒絕鼓掌並迅速離席的照片，更據此渲染指稱中國代表團「沾滿了烏克蘭人的鮮血」。

但隨後媒體查證顯示，麥克考提供的那張照片上的人員是越南副總理黎明慨及其隨行人員，而並非中方代表團成員。

在25 日的外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌就此事表示，中方敦促美方有關議員作出更正，不要再散佈虛假信息。

有網民批評CNN和眾議員麥克考是反華和種族主義：

「哦，是越南就沒有下文啦？」

「不是應該在自己的頭版澄清並道歉嗎？」

「不鼓掌就沾滿鮮血，論道德綁架果然神教徒出身的政客更高一籌。」

「邏輯的前提是：所有人都應該支持烏克蘭！媒體也是在默認這個邏輯基礎？」

「美國竟承認越南是中國的一部分？！」

「分不清亞洲面孔，種族歧視，發布假新聞，CNN需要正式認錯與致歉！」

「這是我一生的故事：種族主義的美國人誤認為我是中國人，並認為中國很糟糕。」

