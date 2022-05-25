BBC公開萬件新疆外洩文件　外交部批：反華勢力抹黑新例子

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華期間，英國廣播公司（BBC）、德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）等多間外媒周二（24日）刊出報道，披露疑似是遭黑客入侵後流出的新疆警察系統內部檔案，顯示新疆「再教育營」（職業技能教育培訓中心）內情況，包括有疑似是逾5000張維吾爾族人的照片，公安部部長趙克志、前新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國等官員的內部機密講話等文件。



BBC、《明鏡周刊》等報道提到，機密文件、照片和資料疑似是黑客從新疆公安內部網絡截取，是首次有「再教育營」和正規監獄內部情況的照片曝光。

據報道，疑似外洩文件包括超過5000張由警方拍攝的維族人士登記照片，拍攝時間為2018年1至7月間，其中至少2884人曾被拘留。當中有人並非自願被警方列作「再教育營」者並成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機、不抽煙不喝酒等原因而被帶到「再教育營」。

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對此，外交部發言人汪文斌昨日批評，這批疑似外洩的涉疆文件是「是反華勢力抹黑新疆的最新例子，和他們此前慣用的伎倆如出一轍。散佈謊言謠言蒙蔽不了世人，也掩蓋不了新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業的事實。」。

汪文斌提到，巴切萊特的「訪問是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅，目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。」

中國駐英大使館發言人昨日在大使館官網上就BBC「涉疆污衊報道」答記者問，駁斥報道內容。他指，「報道罔顧客觀事實，散布編造的故事，污衊攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗，BBC選擇在巴切萊特訪華之際發表這篇充滿謊言的報道，誤導公眾，險惡用心昭然若揭，中方堅決反對，強烈譴責。」

2022年5月24日外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（外交部）

英國外相卓慧思（Liz Truss）同日發表聲明稱，已有更多中國在新疆侵犯人權的細節浮出水面，英方會與國際夥伴站在一起，呼籲中國停止迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族。

德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）同日發表聲明表示，德國正改變與中國打交道的方式，並會將人權議題放在更優先的位置。

「雖然中國是主要貿易夥伴，但存在人權問題。德國正減少依賴中國，並會仔細審查希望投資中國的德國公司申請，確保供應鏈內沒有侵犯人權及強迫勞動的行為 」他說。

德國外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）同日表示，令人不安的新疆照片證實了長期以來眾所周知的事實，新疆正在發生最嚴重的侵犯人權事件。在與中國外交部部長王毅應約舉行的視像會晤中，她要求中方澄清在各國媒體報道外洩涉疆文件中，有關中國在新疆侵害人權的指控。

洩密學者被指是美國反華骨幹 去年開始被中國制裁

研究新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）是共產主義受難者紀念基金會的中國問題資深研究員，共產主義受難者紀念基金會是美國非牟利反共組織，該組織因1993年美國總統克林頓（Bill Clinton）簽署的聯邦公法成立，其組織目的是「教育美國人了解共產主義的意識形態、歷史和遺產」。

2021年2月8日，駐瑞士大使王世廷在接受訪問時曾說：「他（鄭國恩）實際上是美國政府成立的極右翼組織成員，是美國情報機構操縱設立的反華機構骨幹，炮製反華謠言、誹謗中國是他的工作。他的所謂報告毫無信譽和證據，毫無學術價值和操守。他慣用幾個手法：一是「數據造假」；二是「無中生有」；三是「妄加揣測」；四是「玩文字遊戲」，編造謊言。」

2021年3月11日，外交部發言人宣布中方對歐盟有關機構和人員實施制裁，嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，名單中有德國學者鄭國恩。

2022年4月1日，習近平以視像電話形式，會見歐洲理事會主席米歇爾（Ursula von der Leyen）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Charles Michel）。（AP）

BBC曾披露疑似新疆文件引發歐美制華、內地抵制洋貨運動

BBC曾經在2019年發表《新疆再教育營：文件披露維吾爾人如何被「洗腦」》、2020年《新疆棉：新證據揭露時尚產業背後的強迫勞動》等多個「披露」新聞報道，引發國際關心新疆問題，在2021年3月22日歐盟、英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭宣佈就新疆維吾爾族人權問題對中國官員實施制裁。

新疆問題也在內地引發新疆棉花爭議事件，內地民眾在2021年3月24日起開始抵制不使用來自新疆的原料或產品的洋裝品牌抵制運動，當中有瑞典時裝公司H&M。抵制運動是2012年內地反日示威活動以來，內地最大規模的抵制運動。

2021年3月25日，環球時報出現在北京H&M的門市標誌前。 (中國新聞社)

對此，中國國務院新聞辦公室近年先後在2019年發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書、《新疆的若干歷史問題》、2020年《新疆的勞動就業保障》白皮書、2021年《新疆各民族平等權利的保障》白皮書、《新疆的人口發展》白皮書，反駁部分國家對新疆人權問題的指控，並向國際闡明中方立場和政策。