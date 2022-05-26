疫情｜網民欲辦理護照出國旅遊　國家移民局倡推遲或取消行程

內地在疫情期間實行嚴格的出入境政策，有傳國民出入境時被「剪護照」、「剪綠卡」，但多地邊檢及國家移民管理局都進行闢謠。近日，再有網民就出入境問題向國家移民管理局發問，對於「出國旅遊」、「因私出國」等情況，國家移民管理局建議推遲或取消出境遊行程。



對於「出國旅遊」、「因私出國」等情況，國家移民管理局建議推遲或取消出境遊行程。（示意圖/視覺中國）

據《澎湃新聞》報道，多名網民在國家移民管理局網站中提問，有網民詢問，「6月1日起韓國將開放個人旅遊簽證，現護照過期了，可以重新辦理護照嗎？」國家移民管理局回覆指，當前疫情仍處於全球大流行階段，短期出國人員如滯留境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要的損失。因此，建議推遲或取消出境旅遊行程。

另有網民提問，「我想因私出國，看看世界，去國外找個工打打，但是我聽說疫情期間非必要不予辦理護照，是真的嗎？」國家移民管理局公民出入境管理司同樣建議，如無緊急必要事由，可推遲或取消出境行程，確保個人健康安全。

6月1日起韓國將開放個人旅遊簽證，圖為韓國首爾光化門。（新華社）

雖然針對上述「出國旅遊」的提問，國家移民管理局給予了建議推遲或取消出境行程的答覆。但針對另一網民提問出國留學相關事宜時，國家移民管理局則表示，若確有出境留學需求，可申請辦理出入境證件，公安機關出入境管理部門將依法為您提供證件辦理服務，「如您持有效出入境證件，可在口岸接受邊檢機關查驗後正常出境。」

而在國務院聯防聯控機制23日召開的記者會上，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，目前並不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。但針對出國境參加防疫抗疫、參與重點工程項目、留學、考試、處理親屬喪事、家庭團聚等情況，移民管理機構會及時受理審批出入境證件，對情況緊急的，還將提供「綠色通道」便利。