疫情｜要求返鄉學生連喝3天中藥惹議　河南武陟：對身體無害

返鄉大學生需連續3天服用中藥湯劑？河南武陟近日發布的一份通知引發廣泛關注，有網民對此表示質疑，稱「是藥三分毒，沒病為什麼要吃藥？」



周三（25日），武陟縣融媒體中心發布了一封「致武陟籍暑假返鄉大學生的一封信」，信的開頭首先向即將返鄉的學生寒暄，「親愛的同學們：暑假將至，你們思鄉之情、返鄉之願愈加濃烈，家鄉人民也同樣惦記你們、想念你們。」

隨後即轉折指，考慮到全國全省仍處於疫情頻發高發期，必須從嚴從緊從實從細落實常態化疫情防控措施。並要求對自上海、吉林、北京等中高風險地區返鄉學生實施7天集中隔離+7天居家健康監測；對低風險地區返鄉學生落實3天居家健康監測。

河南武陟要求返鄉大學生連續3天服用中藥湯劑惹議。（示意圖／資料圖片）

值得注意的是，信中要求「所有返鄉大學生要全部落實飲服3天中藥湯劑，並按規定頻次做核酸檢測」，該要求旋即引起網絡熱議。有網民對此質疑，「湯劑具體有哪些中藥？沒病為什麽要吃藥？」；也有網民建議讓領導先喝。

據《封面新聞》報道，當地政務熱線工作人員周四（26日）對此回應指，這是政府的一項福利措施，能起到預防作用，並稱這是自願服用的，「政府出台這個政策，肯定是考慮到服用這些預防藥劑，對身體不會有傷害。我們會向有關部門建議一下。」