美麗島事件被告全獲平反　施明德罪名被撤　惟其反斥此舉「邪惡」

台灣促進轉型正義委員會（促轉會）23日公告第10波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案以及武漢大旅社案等；平復施明德、林義雄、范政祐、黃天福、李逸洋、陳水扁等人的司法不法。



促轉會發布新聞稿指出，從2018年年10月4日至任期屆滿為止，共公布10波刑事有罪判決撤銷名單，累計公告撤銷5983件刑事有罪判決，最新一波刑事有罪判決撤銷名單，涵蓋美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案以及武漢大旅社案等。

促轉會說，美麗島事件案在1990年雖經台灣前總統李登輝特赦，但特赦效力僅止「主文」罪刑宣告，對確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，因此仍有撤銷的必要。

《美麗島雜誌》匯聚左右翼光譜的各種政治異見者，民進黨人士在台灣1980年代反對國民黨威權統治、爭取民主，也曾上街抗議訂定《國安法》，主旨並非追求台獨，而是反對國民黨專權，圖為1979年發生於台灣高雄的「美麗島事件」。（VCG）

美麗島事件共8人受「軍事審判」，另有33人在「普通法院審判」。軍事審判部分，除施明德及林義雄外，黃信介、姚嘉文、張俊宏、林弘宣、呂秀蓮、陳菊等6位的有罪判決已於促轉條例施行日視為撤銷。至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪判決當事人，已於促轉條例施行日視為撤銷有罪判決。促轉會23日平復施明德、林義雄及范政祐的刑事有罪判決，至此，美麗島事件案的被告已全部平反。

促轉會認為，平復司法不法原因包括，美麗島事件後，蔣經國以個人意志主導後續態度與行動，違反權力分立及審判獨立原則；施明德偵查過程疑似遭脅迫利誘、林義雄疑似遭刑求等。

美麗島事件是台灣民主發展的重要轉折，當事人如施明德、陳菊、呂秀蓮、陳水扁、蘇貞昌，後來也成為台灣政壇要角，圖為陳菊。（資料圖片）

促轉會說，美麗島事件發生時，許信良人在海外，並未與其他被告於同案判決，但當局仍以涉嫌叛亂通緝，許信良偷渡回台時被捕，後遭判刑；許信良雖於1990年經李登輝特赦，但特赦效力僅止於「主文」罪刑宣告，對判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在；促轉會今天認定此案應予平復司法不法。

另外，促轉會這次也平反許曹德台獨案被告許曹德；蓬萊島雜誌案黃天福、李逸洋、陳水扁；武漢大旅社案楊薰春、林祖簪、游全球、吳亮、王藹雲等人。

陳菊2019年12月5日在研討會上說：「每一個時代都有每一個時代的責任，美麗島世代已經漸漸的凋零，必須由年輕的世代付出更多的機警和守望。」（台灣文化部）

促轉會認為，許曹德台獨案當事人以平和方式宣揚政治主張，卻被解釋為陰謀實行叛亂；蓬萊島雜誌案，黃天福、李逸洋、陳水扁等人被訴誹謗，是國民黨與國家情治、軍事機關所協力策劃，其目的在於壓制政治異議言論，形成寒蟬效應；武漢大旅社案前總統蔣中正介入案件偵查，是為平復僑情，護衛其統治權威。

施明德斥促轉會平反是「邪惡作法」

不過，1979年美麗島事件總指揮、民進黨前主席施明德24日在Facebook上批斥，平反是「邪惡作法」，強調美麗島事件特務滲透成為辯護律師，才是促轉會該重點揭露的真相。

他說，從1945年國民黨軍事接管台灣，到1988年蔣經國過世，被稱白色恐怖的時代，他在「恐怖與不義」的前提下反抗政府。他及所有難友的行為，在那個時代有絕對正當性；他們只是回應自己良心的呼喚，是政治良心犯。

1950年代，蔣經國、父親蔣介石與母親宋美齡。（Getty Images）

施明德對於促轉會針對白色恐怖時代的刑法案件，依據憲法做的所謂調查及「平反」，認為是對不起白色恐怖時代的眾多犧牲及當代人的良知。

他表示，若他及林義雄等人在白色恐怖時代付出的犧牲與血淚，需要被當今的促轉會在法律上重新定義、平反，是否整個白色恐怖時代「反抗」的「正當性」都需促轉會審核？這是邪惡的作法，否定苦難的一代人所有的犧牲，與其行為的高貴性與正當性。

圖為1950年6月10日當時有名的共諜「吳石案」，吳石（低首寫遺囑者）、朱諶之等人於聆聽死刑判決後，隨即五花大綁押赴刑場。（徐宗懋圖文館）

施明德表示，若兩蔣政權不是暴力、專制、邪惡，他不需要為良心坐牢。這點不用別人告訴他，也不用別人替他證明；相反的，促轉會應公布那些「不為人知」的「更為邪惡」的歷史真相，就是所謂「特務統治」的所有細節。

他強調，美麗島事件最啟人疑竇的莫過於辯護律師的組成，是否受蔣經國與國民黨政權指使及派任？他曾公開江鵬堅臨死前對他的告白：江是調查局派來的，謝長廷也是。為何至關重要的歷史真相，促轉會隻字不提？特務滲透成為辯護律師，就是國民黨壓迫台灣人、壓迫美麗島事件被告的「證據」，這才該重點揭露。

蔡英文曾盛讚民進黨創黨主席江鵬堅「對威權壓迫毫無畏懼」，但民進黨前主席施明德表示，江鵬堅親口承認，自己曾是國民黨調查局的「臥底」。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

促轉會委員兼任發言人陳雨凡表示，司法平復背後的意義，是國家承認過去的不法與錯誤，而去除政治受難者身上的罪名，更是很重要的事；她尊重施明德的想法，但希望外界能理解平復的意義。