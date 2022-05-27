疫情｜內地昨增354宗本土個案　上海264、北京29宗　再多一人病亡

國家衛健委公布，內地昨日（26日）新增354宗新冠肺炎本土個案，包括80宗確診病例及274宗無症狀感染者。新增1宗死亡病例，為上海的本土病例。



在備受關注的上海，昨日新增264宗本土個案，包括確診病例45宗和無症狀感染者219宗，其中33宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，12宗確診病例和219宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增死亡個案為一名87歲女性，合併有冠心病、急性心功能不全、I型呼吸衰竭、高血壓、糖尿病等基礎疾病，入院後因病情加重，搶救無效死亡，死亡原因為基礎疾病。

至於北京，新增29宗本土個案，包括確診病例22宗和無症狀感染者7宗，分佈在西城、豐台、房山等多區。

其他地區方面，昨日新增本土確診病例包括有天津7宗，吉林2宗，四川2宗，江蘇1宗，雲南1宗；本土無症狀感染者有遼寧9宗，河南8宗，四川8宗，新疆8宗，吉林5宗，天津3宗，山東3宗，黑龍江1宗，江蘇1宗，浙江1宗，江西1宗。另全國新增22宗境外輸入病例及68宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例3272宗（其中重症病例169宗），累計報告確診病例223837宗，5226人病亡。