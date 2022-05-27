財富報告出爐！中國戶均資產134.4萬僅次美國　網民：貧富差距大

5月27日，澤平宏觀和新湖財富聯合發布《中國財富報告2022》，解讀中國居民財富新藍圖。該報告指出，2021年中國居民財富總量達687萬億人民幣，2005到2021年年均複合增速高達14.7%，財富增速遠超美日。戶均資產約134.4萬元，中國居民財富規模僅次於美國。



該財富報告發布後，迅速登上微博熱搜。不過網民評論多半認為平均數沒有意義。網民稱「這樣的平均只能讓大家認識到貧富差距進一步加大」、「我和馬雲總財富幾千億，戶均超千億」認為這樣的數據難以反應民眾的真實情況。



澤平宏觀和新湖財富聯合發布《中國財富報告2022》採宏觀測算法，統計數據主要來自國家統計局、中國人民銀行、行業協會和第三方數據庫。中國居民財富總量近700萬億，居全球第二，增速領先美日。

美國居民財富總量常年維持第一，2021年突破1000萬億人民幣。中國居民總資產從2005年77萬億元快速上升至2021年687萬億元，年均複合增速高達14.7%，增速遠超美國的5.1%和日本的0.65%。中國家庭戶均資產從2010年46.2萬元上升至2020年122.0萬元，年化增速達10.2%，2021年預計戶均資產可達134.4萬元。

中國居民財富增速。（新湖財富）

中國金融資產在全球金融資產佔比超二成。當前麥肯錫、高盛等多家機構對中國居民金融資產規模進行了測算。《中國財富報告2022》則指出，2005到2021年，中國居民金融資產總量從20萬億元上升至211萬億元，在居民財富總量中佔比從26%上升至31%，2021年在全球金融資產的佔比突破20%。

中國個人金融資產佔全球比重上升。（新湖財富）

結構層面，中國居民的金融資產佔比較低，實物資產佔近七成，金融投資市場仍待開發。2021年中國實物資產佔總財富比重高達69.3%，主要表現為房地產，全國住房市值達到476萬億元；金融資產佔比30.7%，金融資產中，現金和存款超五成。受儲蓄文化的影響，中國居民投資偏保守，2005到2008年現金和存款曾高達78%。

中國人喜歡買房地產，金融投資市場仍待開發，（新湖財富）

貧富差距 高收入群體財富增速快



大眾群體財富增速低於高收入群體。根據瑞信《2021年全球財富報告》，中國財富堅尼系數（Gini coefficient，財富分配指標數據）從2000年的0.599持續上升至2015年的0.711，隨後有所緩和，降至2019年的0.697。但2020年疫情沖擊下，量化寬鬆的貨幣政策下不同資產的漲幅不同，拉大了貧富差距，中國財富堅尼系數上升到0.704。

中國近三成的金融資產是由高淨值以上客群持有。麥肯錫將中國居民理財市場的參與主體按照個人資產，分為超高淨值人群（超過2500萬美元）、高淨值人群（100萬-2500萬美元）、富裕人群（25萬-100萬美元）和大眾人群（低於25萬美元）。其中高淨值和超高淨值客群數量少，但佔據大量財富蛋糕。

根據瑞信《2021年全球財富報告》，全球百萬富翁約佔總人口的1%，但掌握全球總財富的45.8%，麥肯錫預測2025年高淨值和超高淨值客戶將持有31%的金融資產。



該報告也指出，地區富則居民富的情況明顯。家庭資產分配的分佈規律與地區GDP分佈較為相似。《招商銀行2021年中國私人財富報告》測算的高淨值人群區域分佈，2020年廣東、上海、北京、江蘇和浙江五個東部沿海省市的高淨值人群人數佔全國總數的44%，山東、四川、湖北、福建緊隨其後，這些區域經濟發展水平較高，高淨值人群分佈密度高。



值得關注地是，新經濟行業創富能力提升。疫情防控和低碳經濟背景下，新能源、生物製藥、醫療服務等新興行業帶來大量投融資機會，加速高級管理層和專業人士的財富積累。此外，中國網民規模不斷壯大，帶動網紅、直播和遊戲等新業態的發展。根據《招商銀行2021年中國私人財富報告》，來自新經濟行業的創富一代從2019年的22%上升至2021年49%。

網民點睇：

「戶均真的可笑，北京二環幾套房的一戶和無產的100戶均出來134萬是嗎?」

「這麼有錢還需要刺激啥？建議增加稅收，增加房貸利率！贏嘛咯」

「請問少得那部分上哪兒領，134.4萬，零頭我就不要了，100萬就行」

「這樣的平均只能讓大家認識到貧富差距進一步加大」

