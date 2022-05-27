台灣女學生體育課「做運動」影片外流 惹網絡性騷擾 網民斥噁心
撰文：聯合新聞網
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最近多校採遠距教學，網友發現許多女學生應老師要求拍攝運動影片上傳YouTube，卻被轉載到萬人社團遭眾人意淫，更有人在YouTube留言處打猥褻字眼，讓許多女同學趕緊將影片鎖起來。
事主在「Dcard」發文表示，她在社團中看到很多人分享女同學的體操影片連結，還有人直接到女學生的YouTube留下性騷擾字眼，她氣得表示：「這些人能否有點同理心」，她認為那些同學明明只是想交作業拿學分，「突然發現自己的影片好幾千次觀看，有一堆噁心的留言會有多驚恐」。她提到，更不可取的是有人會批評這些女同學的身材。
女生按老師要求上載功課影片，怎被部份網民以意淫角度收看，甚至作出性騷擾：（按圖了解）
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原PO覺得那些同學實在太可憐，留言處有網友貼出老師公告，補充「影片以YT公開或最簡易可開啟為繳交原則」。原PO認為，那些女同學沒想過影片連結會被貼到社團，一般人也不會去搜尋她們的帳號，根本不會想這麼多，好幾個發現被一堆人觀看、留言灌爆馬上就改隱私了，代表她們非自願被觀看。
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許多網友認為這種行為實在太過分：
．「噁爛，把人家作業發到社團再集體高潮，真的很有病」
．「要吐了，噁爆」
．「傳到YT的作業，就算是非公開，用網址一樣可以進去，這樣叫沒設隱私？在不知道老師什麼時候評分的情況下，一直保持非公開而沒轉私人是正常的吧。」
．「人究竟可以多噁心？這些人的行為真的刷新我的三觀，但老師要求作業設公開YT其實也不太好⋯如果是怕看不到，那可以設定有連結才可以看就好了。要是我才不想公開我做運動的影片在網路上，很沒隱私（就像現在被這樣）」
．「我朋友也都在分享，我說你們這樣很噁心，如果今天是你們身邊的人被意淫你們還會轉發嗎？他們還罵我正義魔人，他們才噁心魔人。」
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