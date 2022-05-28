上海封城｜澳門學生怕感染沒天天洗澡　苦等3個月政府專機接回家

上海單日新增264例，疫情緩和以後，雖然逐漸開放，但在上海求學的澳門學生，因為在校「閉環管理」三個月，雖然學校有提供三餐和物資，但無法天天洗澡，讓他超想返回澳門，偏偏目前沒有直航航班，努力了三個月，終於盼來澳門政府要採用專機模式，把在上海的上百位澳門學生接回去。



捧着飯盒，窩在宿舍裏，他是在上海唸書的澳門學生，被封閉管理3個月。

在上海澳門學生劉同學：「基於防疫的需求，就不能日日洗澡，這個確實是有點麻煩。」

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因為宿舍只有一間澡堂，避免交叉感染，被迫輪流洗澡！現在疫情控制後，大學生紛紛返鄉，澳門政府將安排「特別航班」，自費票價近1400元港幣，載回100多名澳門學生。不用再迂迴繞道，千里奔波！

在上海澳門學生劉同學：「他們都是和其他大陸學生一同搶票，以及到達廣州廣東地區，因為我們的證件是比較特別，所以總體來說，在沒有直航的航班下，我們澳門學生在回家的過程中，是一場博弈真的不容易。」

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另外，每天都有大批人潮離開上海，因此有人藉機想非法撈一筆！

如早前有上海警察對車內的乘客說：「把窗搖下來，你們兩是幹嘛的。」後座乘客沉默，後車箱裝着行李箱，員警發現沒有通行證的車輛，違法載客！

這名司機，向乘客收費每人約500多元港幣，開往虹橋車站的路線，讓他一個月賺超過7萬元港幣，如今被抓包，面臨行政處罰！

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