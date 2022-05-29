疫情｜廣州打造15分鐘核酸檢測採樣圈　混檢價格降至5元/人

5月23日，國家衛健委新聞發言人米鋒提出，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鍾核酸檢測「採樣圈」，方便市民接受核酸採樣，開展定期的核酸檢測。

連日來，廣州市各區先後設置採樣車、採樣屋、檢測點等，核酸多人混檢價格降至每人份不超過5元（人民幣，下同）。



《廣州日報》報道，越秀區在居民區、商圈、産業園區、公園旅遊景區等設置123個常態化核酸採樣點。5月26日，越秀區公布最新常設核酸點位地圖，以不同顔色區分一般核酸點、醫療機構核酸點、黃碼人群核酸點、願檢盡檢人群檢測點、24小時核酸檢測點等。

此外，越秀區首批50套5G數字化便民採樣工作站陸續上線試運行，集室溫控制、體溫測量、樣品傳遞、病毒消殺、系統掃碼、語音對講等綜合功能，進一步提高核酸採樣效率和質量。

越秀區常設核酸點位地圖，以不同顔色區分核酸點。（廣州日報）

花都區按照每天25%居民輪測需求，開設了133個核酸檢測點。同時，根據區域人口密度、功能定位等實際情況，優先在居民區、大型商超、農貿市場等居民生活區域周邊增設核酸採樣小屋。

據介紹，市民要先在小屋正面「登記區」排隊掃碼登記，然後再分流到小屋兩側「採樣區」採樣。天貴社區衛生服務中心副主任鄧思遠表示，採樣屋一天可以完成800至1000人採集量，全程免費，有需要的居民隨時可以排隊檢測。

居民可到核酸採樣小屋排隊檢測，全程免費。（微博＠毅波勞）

為減少醫護人員工作負擔，避免醫患直接接觸，核酸採樣屋採用醫患分離設計，在屋內正壓過濾環境下，醫護人員無需穿戴防護服。同時，屋內設置冷暖空調，保証屋內恆溫狀態，並有等離子消殺系統，紫外UV光線設備還會持續對屋內無死角消殺。

除此之外，廣州各區亦積極構建15分鐘核酸採樣圈。海珠區的核酸採樣點與流動核酸採樣車相結合；白雲設置529個採樣點，採樣車在產業園區、廣場、高速路口等提供服務；黃埔；從化區的鄉村檢測點會考慮村民勞作時間、出行習慣，定時定期提供檢測服務等等。