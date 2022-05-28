兒童染疫重症多？藝人嘆「很多孩子走了」 陳時中：謠言可罰300萬

台灣藝人郭彥均日前在臉書貼文，文中貼出他和醫護朋友聊天紀錄，該朋友說：「看到這麼多孩子就這樣走了」，引發社會各界爭議，更有部分網民出征郭彥均臉書，他凌晨刪文道歉。



台灣行政院長蘇貞昌表示，將究責查辦這種不實謠言，台灣內政部警政署刑事警察局表示，近期不排除約談藝人郭彥均等人到案說明。台灣指揮中心指揮官陳時中則表示，惡意散播疫情謠言、不實訊息，依法最高可罰300萬元（新台幣，下同）或3年以下有期徒刑、拘役。



台灣藝人郭彥均發文感嘆，台灣很多孩子就這樣走了。（TVBS）

郭彥均在FB發文指出，疫情擴散嚴重，自己接到醫護朋友打電話來一邊掉淚一邊跟他說，不曾看過我們的醫療是這樣的狀況，「並表示染疫重症的每個人他們都想救，失去每一個都是無比痛苦。』

他在文中呼籲大家幫忙醫護人員呼籲不要群聚，社交距離拉大等。郭彥均也分享他和醫護朋友的對話截圖，其中對話內容提到「看到這(麼)多孩子，就這樣走」等內容，引發網民討論。但部分網民卻要求他指出「是哪家醫院」，更稱他在散布恐慌。

5月27日凌晨郭彥均緊急刪文道歉。他指出自己發文的目的只是希望大家愛護醫護好好防疫，無意造成恐慌，他也解釋「對話截圖中朋友在文字上提到『看到這多孩子就這樣走』並不是說有單位知情不報或是隱匿疫情的情況」，但仍有網民要求他「公布是哪家醫院。」但亦有藝人和國民黨立委發言支持，如，國民黨台北市長參選人蔣萬安就質疑，「難道民眾心裡話都沒辦法說了嗎？』批評政府超前部署都是謊言。

台灣行政院長蘇貞昌對此則表示，不實謠言的假訊息，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，更對辛苦的防疫工作不尊重、引起社會恐慌。他指出，將究責查辦。

台灣內政部警政署刑事警察局則指出，將主動介入偵辦，追查「很多孩子走了」的相關貼文涉及假訊息部分，刑事局稱不排除近期約談包含藝人郭彥均及其他貼文者到案說明。

台灣中央流行疫情指揮中心今（5月28日）發布圖卡，寫上「請勿惡意散播疫情謠言、不實訊息」，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。

陳時中會中提到，近來有些相關新聞，有些新聞運用一些大家關心的兒少問題，做一些炒作，每一個生命喪失都是惋惜的，但是擴大或是不實炒作是不應該的，先前4月15日有8位兒童過世，但不是在同一地點、時間發生的。

陳時中表示，針對網路流傳訊息，與明顯與事實不符，會釐清是否有特定團體在散布訊息，會依照嚴重特殊傳染病防治法和紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。他指出，不要惡意傳播，要查清楚。

陳時中指出散布謠言最高可罰300萬新台幣。（ETtoday新聞雲）

台灣律師丁昱仁在FB批評，認為郭彥均發文只是意見評論並非「不實資訊」。丁昱仁解釋，言論內容可以區分為事實描述及意見評論兩大塊，事實描述前提是有一個客觀事實存在，意見評論則是對於一個事實所產生的主觀評價，譬如女生48公斤有些人會覺得胖有些人會覺得瘦，無法去指責，所以沒有真假的問題。

丁昱仁說，今天這一句話「很多小孩走了」，小孩走了所指的應該是疫情關係導致幼兒死亡，這個是事實，至於有沒有很多，死亡人數如果是5個到10個之間，也許有些人會覺得多，也許有些人會覺得少，因此他認為郭彥均發文就算被查辦，也不會成立新冠肺炎條例第14條散播疫情謠言或不實訊息罪。

台灣心臟血管外科專科醫師蔡明忠25日在「少康戰情室」指出，台灣染疫兒童死亡率是10萬分之5，是日本的10倍、韓國的8倍，提醒政府應確實超前部署，準備好防疫3寶（意指疫苗、快篩、藥劑）。