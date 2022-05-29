北京疫情｜居家漢多次外出致5000人隔離　實驗室違規多管混檢被查

北京昨日（28日）新增14宗本土確診病例和7宗無症狀感染者。

今日（29日），北京疫情防控工作發布會通報，一男子在居家隔離期間違反規定，多次外出，導致超過5000人需要隔離，警方已立案偵查。



通報稱，5月23日，42歲男子孫某作為海淀華熙廣場關聯人員，接到居家隔離通知。他在居家隔離期間違反足不出戶的要求，多次外出並在小區內活動，造成疫情傳播擴散風險。5月28日，孫某及其妻核酸檢測陽性，致使同樓258人被轉運集中隔離，其他5000餘名小區居民需居家隔離。目前，警方已依法對孫某刑事立案偵查。

在暫停營業1個月後，今日起，北京市的戲院、劇院按照50%限流開放；朝陽區多家購物中心恢復營業，餐飲商戶不堂食；延慶區各景區景點按50%限流開放，賓館酒店恢復營業。

北京中同藍博醫學檢驗實驗室違規多管混檢，涉嫌妨害傳染病防治罪。（微信公眾號@北京中同藍博醫學檢驗實驗室）

實驗室違規多管混檢

北京市公安局副局長潘緒宏通報，北京中同藍博醫學檢驗實驗室有限公司為了節約成本，加趕進度，嚴重違反新冠病毒檢驗操作規範，在明知超量混檢可能導致檢測結果失準的情況下，仍然採取多管混檢的方式檢測，涉嫌妨害傳染病防治罪。

經初步查明，昨日市衛健委組織專家對陽性病例既往陰性檢測結果的樣本溯源檢查，發現北京中同藍博醫學檢驗實驗室溯源記錄不完整，記錄規則不清晰，不能提供原始標本流轉單和擴增板原始紙質記錄，部分時間點擴增文件記錄與實驗室自述檢測數量不符，違規對多管樣本進行混管檢測。

以上情況嚴重違反質量安全規定，影響檢測結果準確性，導致對核酸檢測陽性人員發現和管控不及時，造成疫情進一步傳播風險。

市衛健委已勒令北京中同藍博醫學檢驗實驗室停止執業，啟動吊銷醫療機構執業許可證程序，並配合公安部門予以立案偵查。目前，該公司法定代表人張某某等8人，已被警方依法採取刑事強制措施。