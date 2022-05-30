HPV二合一疫苗卉妍康　兩劑次接種程序獲國家藥品監督管理局批准

英國藥廠葛蘭素史克（GSK）的二合一子宮頸癌疫苗希瑞適（Cervarix，港譯卉妍康），近日獲國家藥品監督管理局（NMPA）批准，成為首個適用於9至14歲女性兩劑次接種程序的進口HPV疫苗。



據介紹，希瑞適（雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗[HPV16/18型]）此次獲批的兩劑次接種程序，是指年齡在9至14歲的女性可選擇在第0、6月分別接種1劑次疫苗完成免疫程序。

研究表明，與15至25歲女性的三劑次接種程序（第0、1、6月各接種一劑）相比，9至14歲女孩接種兩劑次所誘導的HPV16和18型抗體水平，與接種三劑次的15至25歲人群相似。

研究顯示，9至14歲女性按照第0、6月免疫程序接種兩劑次希瑞適，免疫應答可持續至少60個月；據數學模型預測，95%的受試者接種後產生的高於自然感染的HPV16/18抗體可以持續至21年以上。

國家癌症中心、中國醫學科學院腫瘤醫院流行病學研究室主任趙方輝指出，宮頸癌是目前唯一能夠通過接種疫苗、疾病篩查和治療來控制甚至消除的惡性腫瘤。性行為是HPV感染的主要傳播途徑，加上隨年齡增長免疫反應的降低，因此未發生性行為的年幼女生接種HPV疫苗，將獲得最佳預防效果。