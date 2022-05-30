上海青年封控後一改人生計劃：決不生育、提前退休、搬回老家

經歷過疫情封控後，中國的年輕人開始重新考慮人生規劃。



美媒《華爾街日報》周一（30日）報道，自三月上海本輪疫情爆發以來，這座城市已經經歷了長達兩個月的封控。報道提到，對於許多將上海視為追逐夢想的神奇之地的中國人來說，封控為他們敲響了警鐘。而一些人已經開始調整他們的人生計劃。

報道採訪到27歲的沈女士，是一名在自己家教課的鋼琴老師，今年早些時候她和丈夫討論要不要趕快生個孩子。她當時在猶豫。現在她決定了：堅決不生。

上海式封控正在國內多地輪番上演，令許多上升空間有限的中國年輕人愈發焦慮，封控令鋼琴老師沈女士堅決不生。（Getty Images）

文中提到，促使她做出這個決定的不是某一件事，而且多種因素的共同結果。首先是有關部門決定對上海全域實施封控管理，而且是在官員已經暗示沒有必要採取這樣的措施之後。

然後是網購日用品的艱辛，以及防疫人員強行進入被帶去集中隔離的居民的家中。對於養了兩條狗的她而言，最後一根稻草可能是一段影片，這段影片中一隻柯基犬在主人被帶走隔離後被社區工作人員打死。

沈女士最後表示，她這一代人被欺負就夠了。她的新計劃是旅遊和提前退休，可能最早在40歲就退休。

2022年4月12日，市民在上海的一個住宅區遛狗，在Omicron激增後，上海約2500萬人處於嚴格封鎖的第二週。（Getty Images）

報道中採訪的另一位女子袁女士，她於2020年底從北京搬到上海，她曾希望能創辦自己的劇團。今年3月奧密克戎變種開始出現時，她以為上海政府會在一兩周內控制住疫情。

袁女士說，封鎖的嚴重程度讓人震驚。在看到她所在的高檔小區就連最富裕的居民也在乞求食物後，她意識到，在當今中國，即使是基本的必需品也無法得到保證。

她現在希望能存下一大筆錢，投入低風險的投資產品，或在黑龍江省的家鄉開一間雜貨店。

2022年4月22日，一名婦女拿著一把蔬菜在上海的一個住宅區散步。（Getty Images）

文中另採訪了幾位年輕人。其中44歲的胡女士是上海一間美國公司的內部律師，2013年她從紐約回到上海後，曾以為自己會在家鄉生活一輩子。她嫁給了一位美國公民，在這次封控之前，她沒有考慮過申請美國永久居留權。她說，如果政府能把她們關在家裏三個月，她不知道未來還會發生甚麼。雖然她對美國政治持批評態度，但現在辦綠卡已被提上議程。

陳先生是北京一間科技公司的銷售人員，每個月的底薪為人民幣3000元。他說，受新冠限制措施影響，幾個月來他一直無法正常出差。由於未能達到銷售目標，他失去了獎金。他表示，本來打算攢錢買房、找一個女朋友，但現在他已經擱置了這個計劃。他如今的短期計劃是搬回河北與父母住在一起，然後再考慮下一步該怎麼辦。

公安聲言不去方艙影響三代 青年答「這是我們最後一代」影片瘋傳

內地新冠疫情持續，當局堅持動態清零政策下，一些地方為實現清零目標，在執行手段上傾向極端，諸如陰性民眾被強制拉去方艙、破門入屋消毒等情況，都在網絡上引發一波波不小的反彈聲浪。（相關閲讀：公安聲言不去方艙影響三代 青年答「這是我們最後一代」影片瘋傳）

至11日晚間，一則只有1分30秒的短片，再度掀起內地互聯網的狂風巨浪。片中，一名男青年面對警員聲言「不去方艙影響三代」，淡然一句「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」，被網民紛紛提名為「年度最強音」，認為是這一年最響亮，卻也最悲傷的註解。

這段影片顯示，三名著防護衣人員在一戶單位門前勸一對情侶入住方艙，但其中聲音聽上去很年輕的男住戶對此堅決拒絕，表示兩人是陰性，強制拉他們去方艙是違法、越權之事。

一番爭辯下來，胸前防護服上寫有警察字樣的男子厲聲呵斥道，如果不願意去，不僅會強制拉他們去，還會「影響三代」。青年立即回道：「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」——這句話一時間成為網絡熱話，尤其當下官方致力推動「三孩」等政策下，這句話更顯份量。網民表示：「是甚麼時代，要讓一個年輕人用絕育來威脅這個國家？」

影片在微博瘋傳後被刪除，「#最後一代#」話題也被屏蔽，但記者截圖了大量留言：