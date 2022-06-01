湖南餐館起火爆炸成廢墟13人傷　一消防員殉職年僅22歲

湖南長沙縣有餐館今晨（1日）起火後爆炸，至少1死13傷，傷者中有多名消防員受重傷或輕傷。

網傳圖片顯示，一處一層平房下的兩家門店內部已成為一片廢墟。

長沙消防證實，消防員龍耀瑾參與救援時殉職，年僅22歲。



事發於早上6時許，長沙縣東三路幸福里潤城小區附近有餐館發生爆炸。有附近商戶稱，今早見到不遠處的一間餐館起火，正準備報警時消防車已經趕到，「當時火燒得不是特別大，主要是在店裏面燒，看到消防來了我就進店幹活了，沒過多久突然聽見一聲爆炸」。

爆炸後，起火餐館及相鄰的一間彩票店均損毀嚴重，兩店中間的牆被炸毀。該商戶介紹，因事發時間較早，街上和餐館的人不多，事發地附近的商戶及居民現已撤離。

與餐館相鄰的彩票店受損，店員表示，事發時並非營業時間，店內無人，「早上有人打電話說店被炸了，我趕過去的時候消防已經在救援了，店面基本上變成廢墟了，跟隔壁飯店相隔的牆都沒了」。

長沙縣融媒體中心通報稱，今日早上約6時半，長沙縣星沙街道一早餐店發生火災並引發燃爆事故，消防、公安、衛健、應急等部門第一時間趕赴現場處置。經初步了解，目前事故造成1人死亡，13人受傷，傷者已送院搶救，事故原因正在調查。

長沙消防通報，長沙市消防救援支隊星沙站消防員龍耀瑾，今日參加長沙縣星沙街道一早餐店燃爆事故處置時，因門面突然發生爆炸，不幸壯烈犧牲，年僅22歲。據介紹，龍耀瑾於2016年9月參加消防工作，三級消防士消防救援銜，先後參加滅火救援戰鬥800餘次，營救被困群眾70餘人，榮立嘉獎5次。