人行公布8宗官員違規處分　有人收受LV、愛馬仕等7大品牌奢侈品

6月1日，中央紀監委駐人行紀監組通報了人行、外匯局系統查處的8宗違反中央八項規定精神的案例。



原科技司長「科技控」 收盡電子產品

其於通報提及的案例包括：人行科技司原司長王永紅收受可能影響公正執行公務的禮品，其於2015年至2020年先後5次收受管理服務對象所送4部華為手機、3部iPhone、2個Apple降噪耳機、10條中華牌香煙及冬蟲夏草、人參等禮品，折合價值約10萬元（人民幣．下同），還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年5月受到開除黨籍、開除處分，違紀所得予以收繳。其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

原中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明。（資料圖片）

印鈔公司委員「愛養生」 多次收受海參、蟲草、燕窩

原中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明收受可能影響公正執行公務的禮品、違規多佔公有住房等問題。2014年至2020年，陳耀明多次收受下屬和管理服務對象給予的海參、蟲草、燕窩等禮品，折合價值約1萬元；收受1盒中國建設銀行成立60周年紀念金鈔、1卷港珠澳大橋紀念連體券16連體、茅台酒等禮品。陳耀明在所購房改房達標後，先後兩次違規購得單位公有住房，面積共計139.1平方米。陳耀明還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年3月，陳耀明受到開除黨籍、開除處分，違紀所得予以收繳，責成印製公司對違規住房予以收繳。其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

台州市中支外匯管理科原科長婁霆接受可能影響公正執行公務的禮品和宴請等問題。2016年至2020年，婁霆違規收受管理服務對象給予的超市購物卡、香煙等禮品，折合價值約4.305萬元；2017年至2018年，婁霆多次接受管理服務對象宴請和娛樂活動安排。婁霆還存在其他嚴重違紀違法問題。2020年8月，婁霆受到開除黨籍、開除處分，違紀所得予以收繳。2020年12月，婁霆因犯受賄罪，被判處有期徒刑7年，罰款人民幣70萬元。

Louis Vuitton的手袋相當搶眼。（Louis Vuitton）

採購部長「潮女」 齊集7大奢侈品牌

中鈔長城貴金屬有限公司採購管理部原部長陳萍接受可能影響公正執行公務的禮品和宴請等問題。2015年至2018年，陳萍多次收受管理服務對象給予的2部iPhone、一個MCM雙肩背包、1個PRADA手提包、1條青金石手鏈、1套三峽紀念幣、1條人參；1條Tiffany頸鏈、1條卡地亞（Cartier）頸鏈、粉色寶石1顆、1個LV（Louis Vuitton）手提包、1條愛馬仕（Hermes）絲巾、1條Burberry圍巾、1條LV頸巾、1條珍珠頸鏈；多次違規接受可能影響公正執行公務的宴請。陳萍還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年2月，陳萍受到開除黨籍、開除處分，違紀所得予以收繳。其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

副巡視員「務實派」 現金入囊中

呼和浩特中支原副巡視員額爾德尼收受可能影響公正執行公務的禮金問題。2013年至2015年中秋、春節期間，額爾德尼兩次收受原包商銀行副行長魏某贈送的禮金，合計2萬元。2022年5月，額爾德尼受到黨內警告處分，違紀所得予以收繳。

內地公款吃喝現象屢禁不止。（視覺中國／資料圖片）

支行官員「聯繫群眾」 接受宴請熱鬧非凡

酒泉市中心支行黨委委員、工會主任趙志國接受可能影響公正執行公務的宴請問題。2021年9月5日至28日，趙志國帶隊對某農村合作銀行開展綜合執法交叉檢查，期間違規接受可能影響公正執行公務的5次宴請。2022月3月，趙志國受到黨內嚴重警告處分。宴請費用共計5048元予以退賠。

瓦房店市支行違規發放津補貼等問題。2015年至2016年，馬榮祥任瓦房店市支行黨組成員、副行長（主持工作）期間，通過虛開發票方式套取地方補助經費以及徵信、外匯和支付系統運維專項經費，兩次違規發放共計48萬元的津貼補貼獎金。馬榮祥還違規使用公車往返於普蘭店市住所和瓦房店市支行之間50餘次；在其女兒婚禮期間收受瓦房店支行5名職工4500元禮金；違規接受管理服務對象宴請。2022年5月，馬榮祥受到黨內嚴重警告、記大過處分，被免去其金州新區中支黨委委員、紀委書記職務。

中國銀聯信息總中心北京中心原黨支部青年委員、綜合管理室高級經理張瑞私車公養問題。2012年至2021年，張瑞先後17次公款報銷私車維修費，合計金額5.51萬元；多次使用公款為私車加油，合計金額4.45萬元。2022年5月，張瑞受到撤銷黨內職務、撤職處分，限期調離。違紀所得予以退賠。