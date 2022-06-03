評政策執行者走向形式主義　胡錫進：對下負責才是真正對上級負責

疫情防控期間，不時有政策執行者與民眾之間出現張力的情況。周五（3日），《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進發表評論，談到了政策執行者只顧對上負責，致力於讓交代任務的領導滿意，而沒有顧及對下，也就是對人民群眾負責，從而偏離了實事求是，走向了形式主義，甚至不顧常識常理硬來的問題。他強調，要真正對上級領導負責，就必須同時向下對人民群眾負責。



胡錫進表示，在中國體制內，當然需要所有公職人員都按照組織紀律原則對上負責，唯有這樣才有凝聚力、戰鬥力，但同時，每個黨員幹部也要對下負責，對老百姓負責，準確而言，這是對上負責的根本方式和途徑；只有對下負責，把事情辦得老百姓滿意了，才算圓滿完成了上級交與的任務，實現了上級工作目標與基層百姓利益和意願的對接，屬對上負責的一個完整閉環。

然而胡指出，少數幹部做事情時機械執行上級指示，不顧現實情況強行推進，甚至為了向領導表現自己執行態度的堅決，搞不顧現實的措施加碼，導致了在執行面的粗暴用權，嚴重違背常識常理，引起群眾的很大意見。他認為這根本不是對上負責，只是做出了執行上級指示的姿態和形式，其本質是對工作結果既不擔當，也不負責，這也常被認為有利於明哲保身，非常糟糕，「那些人實際上破壞了上級機關下達工作任務的基本導向和宗旨，最終導致了工作效果的偏向，從而有損黨和政府與人民群眾的緊密聯繫，與開展工作的整體目標背道而馳」。

胡進一步稱，希望在工作中與老百姓的意願發生激烈摩擦的幹部做出反思，國家也需在制度上鼓勵各地官員開展工作同時對上和對下負責，把老百姓是否滿意作為乾部履職評價的最重要標準之一，強調做事情讓老百姓滿意，上級才能夠最終滿意，這個邏輯必須保持十分強大，同時向下負責應該成為對上負責的檢驗，也成為黨員幹部保持忠誠的檢驗。

胡最後表示，做好工作不是拍胸脯「堅決執行領導指示」，然後轉過臉不顧實際蠻幹那麼簡單，「工作越艱難越要春風化雨，越要順著事情本身的脈絡用力，讓人們感受到蘊藏於我們社會制度深處的熾熱和國家工作路線的溫暖」。