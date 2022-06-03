北京疫情｜轉入動態清零階段　社會面穩定清零重點在豐台、昌平

北京市周五（3日）召開新冠疫情防控工作第354場新聞發布會，會上介紹，當地已轉入動態清零階段，社會面穩定清零重點在豐台、昌平。



市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報，周四（2日）0時至24時，北京新增15宗本土新冠肺炎病毒感染者；周五0時至15時，新增2宗本土新冠肺炎病毒感染者，均在朝陽區，其中1宗為社會面篩查人員。

市政府新聞發言人徐和建表示，當地疫情總體持續趨穩向好，新增感染者數量持續下降。截至目前，除豐台、昌平、朝陽區外，其餘13個區和經開區已連續7日以上無新增社會面病例，14個區和經開區已按照分區分級實施社會面防控措施的要求，除封管控區的人員外，已陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段。

徐表示，當前全市社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。涉疫風險應急處置機制要加強調度，堅持三公（工）協同，加快流調溯源，做好關聯比對分析，盡快查清感染鏈條。風險點位和人員要迅速落位管控，防止疫情風險外溢。區與區要建立聯防聯控協作機制，加強疫情處置的跨區聯動。他又提到，端午節期間的防疫工作一刻也不能放鬆，商超市場節日期間客流量大，要通過限流、分流、現場引導等方式，避免顧客扎堆聚集。公園、景區嚴格預約限流錯峰。