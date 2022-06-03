珠海實行「一人購房全家幫」　允直系親屬用公積金幫付首期和還貸

廣東珠海市近日印發《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，實行「一人購房全家幫」，當地繳存職工可提取賬戶餘額的90%幫助其配偶、父母、子女等直系親屬購房支付首期和還房貸。



方案提出提高公積金貸款審批額度上限，在資金流動性控制指標範圍內，實施合理的配貸系數，單繳職工貸款審批上限由30萬元（人民幣．下同）增至50萬元，雙繳職工申請貸款審批上限由50萬元增至80萬元。同時，對頂尖、一、二、三類高層次人才提供優惠政策，申請人一人為高層次人才購買首套自住住房的可貸最高額度為150萬元，申請人兩人為高層次人才可貸最高額度為250萬元。

根據新規，繳存職工及配偶年底前在珠海市無自住住房且連續足額繳存住房公積金滿3個月的，可提取住房公積金用於支付房租，每個自然年內提取限額由原本2.4萬元增至2.8萬元。同時，支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住房改造，最大限度滿足職工改善住房條件的需求。

另外，珠海市繳存職工可提取賬戶餘額的90%幫助其配偶、父母、子女等直系親屬購房支付首期，也可按還貸提取逐月提取公積金用於幫助其直系親屬償還購房貸款。同時，繳存職工在當地購買保障性住房與在當地購買商品住房實行同等的公積金貸款和提取政策；外市繳存職工在當地購房實行與本地繳存職工無差別的公積金貸款政策。方案還明確，年底前企業經營困難申請緩繳的，所屬職工正常提取公積金和申請公積金貸款不受影響，職工未正常償還公積金貸款，不作逾期處理。