端午期間內地多地將有洪水　水利部啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應

據「中國水利」微信公號消息，周四（2日）至周五（3日）12時，受降雨影響，23條河流發生超警以上洪水，包括湖南沅江及資水下游幹流、江西信江中游幹流、浙江錢塘江上游幹流、貴州寨英河、重慶龍潭河、福建牛溪等，最大超警幅度0.03至3.72米；端午期間，多地將發生洪水，水利部啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應。



據指，貴州寨英河、署仲河及沙窩河，湖南峒河，重慶龍潭河等5條中小河流發生超保洪水，目前大部分已出峰迴落。預報顯示，端午假期期間，西南南部東部、華南西部北部、江南大部、江淮西南部及湖北東部南部等地將有一次強降雨過程，廣西西江干流及其支流柳江、桂江、賀江，廣東北江，湖南湘江、資水、沅江，江西撫河、修水、信江、饒河、贛江，浙江錢塘江，福建閩江，貴州烏江等主要河流將出現明顯漲水過程，其中西江中游幹流及支流柳江、桂江、賀江，湘江、資水、沅江等江河部分河段將發生超警洪水。

周五下午2時，水利部信息中心（水文水資源監測預報中心）發布洪水藍色預警，提醒受影響的地區注意防範。同時，根據《水利部水旱災害防禦應急響應工作規程》，水利部針對江西、湖南、廣西、貴州四省（自治區）可能發生的汛情啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，指導上述地區做好監測預報預警、水工程科學調度、水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等各項工作。

另預報顯示，東北中部南部在端午假期期間將有一次較強降雨過程，為入汛以來東北地區首次強降雨過程，牡丹江、第二松花江、遼河、渾河等主要江河可能出現漲水，暴雨區內部分中小河流可能超警。水利部周五發通知，要求有關地區壓實責任，細化落實防禦措施，有針對性做好各項防範應對工作。