祝「端午節快樂」竟是節日禁忌？小米CEO雷軍發文遭內地網民批評

端午節不能互祝「快樂」？小米董事長雷軍3日上午在微博發文：「端午節快樂」，遭部分大陸網友評論「這樣說不合適」、「不妥」，「一般說端午安康」。



雷軍隨後修改發文，將「端午節快樂」改成「端午節安康」，但這項消息也引發大陸網友正反論戰。

【圖輯】端午節為何不能說「端午節快樂」背後原來同屈原有關（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

為什麼端午節不能說快樂？有說法稱，因為端午節是祭祖祭祀的日子，而且除了悼念愛國詩人屈原外，也是紀念伍子胥和曹娥悲劇的日子，因此不能說「端午節快樂」。然而，雷軍被糾正的消息也讓不少網友抱不平，認為沒必要修改。有網友表示：「為啥年年都有人關注這個安康、快樂，吃飽撐的？」還有網友嘲諷：「我今天不配快樂？」

「中新社@國是直通車」今天發布影片指出，到底是說端午安康，還是說端午快樂，不必太糾結，說快樂肯定沒毛病，說安康也可以。

【相關圖輯】端午節｜鹹肉糭鹼水糭外還有這麼多糉 呢種糉竟以蝸牛做材料？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

還有專家表示，設立端午節的初衷是歡樂喜慶、祛毒平安的。在古詩詞裡也有描繪端午節快樂祥和的詩句。比如「端午三殿宴群臣並序」寫到「歎節氣之循環，美君臣之相樂」，讚美的就是一幅君臣同樂的盛景。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲則提到，端午節出現的時間其實比屈原還早，民俗學家江紹原的著作「端午競渡本意考」指出，端午節傳統習俗，像是掛艾草、纏五彩絲線、喝雄黃酒等，目的都是為了祛病，因為在古代農曆5月被稱作「毒月」，這個月份是陰陽交會之時，疾病比較多，就連龍舟競渡最初也是為了把病魔送走而產生。

延伸閱讀：

大陸發布首支8K超高清太空短片 展現地球如此美麗

新郎婚禮全程「低頭眼神死」新娘：他不是來結婚的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】