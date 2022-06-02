端午節糉食譜｜配搭蔬果健康又好味　即睇水晶糉、豆沙糉3款食譜

提到端午節，一定會想到糉子！雖然傳統肉糉高油、高糖、高熱量，不過，遇到傳統節慶，總不能免俗地想要吃1～2顆糉子來感受過節氣氛。這次特別設計了3種不同於傳統模式的糉子，讓寶寶也能跟着爸媽一起享用喔！



調理注意事項

1. 糯米糉建議給4歲以上的孩童食用。4歲以下的寶寶消化功能仍在發育，容易脹氣、消化不良。

2. 口味必須更清淡，少油、少鹽、少糖。

3. 搭配蔬菜、水果，不僅解膩，也更均衡、健康。

端午節，跟孩子同嚐糉子也不錯！（按圖了解）

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糉子造型飯糰（6個月大以上適吃）

材料：白飯半碗、牛肉絲少許、海苔1片、棉繩數條。

做法：

1. 於保鮮膜上鋪上白飯。

2. 將肉絲放置於白飯中央。

3. 包起保鮮膜，將飯糰捏成糉子形狀。

4. 於飯糰外層包上海苔。

5. 以棉繩綁住海苔飯糰，完成。



營養師小叮嚀

用海苔飯糰代替肉糉，可避免寶寶食用過多油脂、鹽分，也免去不好消化的問題。可愛的糉子造型，讓寶寶也能一同體驗過節氣氛。

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水晶水果（6個月大以上適吃）

材料：西米適量、蘋果1/4顆、糉葉數片、棉繩數條。

做法

1. 西米先以沸水煮熟，沖冷水冷卻；蘋果切成丁狀，備用。

2. 將洗淨、瀝乾的糉葉折成漏斗形狀，將冷卻的西米與蘋果一同裝入糉葉中。

3. 糉葉對折，以棉繩綁住固定。

4. 放入冰箱冷藏，完成。



營養師小叮嚀

西米清爽、好消化，搭配水果也能消暑、解熱，是適合端午節的小點心。

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豆沙甜糉（4歲大以上適吃）

材料：糯米200公克、紅豆50公克、赤藻糖醇15公克、糉葉數片、棉繩數條。

做法

1. 糯米與紅豆放於水中浸泡一晚。

2. 紅豆加水蒸煮至熟爛程度，倒入果汁機均勻攪拌成泥。

3. 紅豆蓉倒入鍋中，加入赤藻糖醇，拌炒至不黏稠。

4. 放涼。

5. 紅豆蓉搓圓成球狀（約5公克／個）。

6. 將糯米與紅豆球放入洗淨、瀝乾後的糉葉。

7. 糉葉對折包起內餡，以棉線綁住、固定。

8. 將糉子放入鍋中，加入足以覆蓋糉子分量的水。大火煮沸後，再以小火蒸煮約1個小時，完成。



營養師小叮嚀

雖然以赤藻糖醇取代一般白糖，可減少糖分與熱量攝取。不過，對寶寶而言，糯米仍不好消化，適合年紀較大的孩子食用。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶也能吃粽子！3種寶寶粽食譜，大人小孩開心過端午】