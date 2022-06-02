端午節｜4種人吃糭別放縱！高血脂者要避食肥肉、蛋黃高熱量配料

端午節即將到來，許多人會應景吃糭子。但是糭子容易造成脹氣、血糖高等問題，對此，台灣營養師高敏敏提醒「4種人」吃糭子別放縱，以及讓怕胖的人也可以享受過節氣氛的小秘訣。



高敏敏在Facebook粉專「高敏敏營養師」分享，想要開心又健康地過端午，就得聰明吃糭子，並點名以下4種人，換個方式吃，健康少負擔。

4種人吃糭別放縱（按圖👇👇👇）

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1. 腸胃消化不良

消化不良者吃糭子，要控制份量、細嚼慢嚥，一次勿吃過多糯米。吃完糭子也可以搭配鳳梨、奇異果、木瓜助消化。

2. 高血脂

高血脂者，要避免「肥肉、花生粉、蛋黃」等高油脂高熱量配料，建議改吃全穀糭增加纖維攝取。

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3. 高血糖

一顆豆沙糭的含糖量，就已超過台灣衛福部建議的成年人每日添加糖攝取量的一半。高敏敏說明，高血糖者應避免甜糭子，可選擇吃全穀糭搭配蔬菜，以穩定飯後血糖。

4. 腎臟疾病

腎臟疾病患者吃糭子要少「沾醬」，且避免含磷較高的全穀糭，可以吃白糯米糭較佳，且蔬菜應先汆燙過再做享用。

另外，一般人若是怕糭子熱量太高，或想減肥者，也可以這樣吃更健康：

1. 替換正餐澱粉：控制澱粉量，熱量不爆表。

2. 搭配蔬菜一起吃，增加纖維量；幫助增加飽足感、飲食更均衡。

3. 甜糭要克制：勿一顆接一顆！含糖量高。

4. 沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在糭子上！控制鈉量、糖量。



除此之外，高敏敏也貼心提醒，一天一顆糭，淺嚐即可。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】