端午節｜鹹肉糭鹼水糭外還有這麼多糉　呢種糉竟以蝸牛做材料？

端午節是華人社會的4大傳統習俗節日之一，每次到了這一天，大家都會不免俗地吃糉子。



提到糉子的由來，大家都知道這是用來投江，避免魚蝦吃掉屈原屍體，久而久之就變成投到自己的五臟廟。

台灣面積雖然不大，但是糉子的種類卻不少，以下將介紹幾款台灣常見的糉子類型，看看你愛吃哪一種。

點圖放大看看台灣6種常見糉子▼▼▼

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1.北部糉：

北部糉比較有咀嚼感，其餡料作法讓人以為比較油飯，糯米會先用紅蔥頭、醬油、鹽等調味料炒過入味，顏色因此偏褐色，大約8分熟，再以蒸煮方式讓米粒熟透，Q彈可口，粒粒分明。

2.南部糉：

相較於北部糉而言，南部糉口味較清淡許多，通常糯米只是稍微炒過，或是不炒直接用生米包，再將整顆糉子放滾水中煮至熟透，因此又被稱為「水煮糉」。南部糉口感較有黏性，另外通常都會淋醬或是灑花生粉提味，增加滑順口感。

3.鹼糉：

鹼糉在製作時，會將糯米浸泡於鹼水而得名，又被稱為「冰糉」，用竹葉包裹蒸熟後放量冷藏。口味上來說，大致可分為無包餡或紅豆沙這兩種，整體口感清爽、不黏牙，可沾砂糖、紅糖、蜂蜜，口感Q甜涼爽。

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4.客家糉：

這又分為米糉和粿糉，米糉是在蒸過的糯米飯包入炒過的蝦米、紅蔥頭、菜脯、香菇絲、菜脯等客家代表性農作物，再蒸熟食用。粿糉又稱為客家粄糉，是客家具有代表性的料理之一。客家粿糉的內餡通常會選用米粉、香菇、蝦米、絞肉、蘿蔔乾、豆乾，而糯米則是比較特別，會將在來米與糯米混合，研磨成米漿後瀝乾，使用糯米糊將內餡包裹好，再用抹油的麻竹葉綁成糉子後放置蒸籠，吃起來富有嚼勁，類似像草仔粿的口感。

5.原住民糉：

一般人聽到原住民糉，內心都會有疑問「原住民也有糉子嗎？」台灣的原住民族不少，但各地竟然都有類似糉子的食物，例如在排灣、卑南、魯凱族的「吉拿富」（cinavu）、「阿拜」（avay），或是阿美族的「法厄思」（faes），都是類似漢人糉子的食物。內餡部分，因族群或部落不同而有差異，通常是豬肉、蝸牛或南瓜，接著用芋頭粉或小米把內餡包起來，然後外面用假酸漿葉包起來，接著最外面再用長長的月桃葉包起來，最後再經過水煮後完成。

6.廣東糉：

其做法大多與南方沿海地區大致相同，裹蒸糉為主，亦有紅豆糉和綠豆糉等，是所有糉子中體積最大的，主要流行在廣東和香港地區，通常熱量也是所有糉子種類中最高的。

總之，端午節到了，你有想好要吃哪一種的糉子了嗎？不過要提醒各位，吃糉子適量就好，不但熱量較高，而且餡料多為高糖、高油，對血醣、血脂造成影響，因此吃的時候控制份量，讓美食享用和健康都能兼顧。

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