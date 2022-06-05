湖南暴雨致近28萬人受災2死7失蹤　中央氣象台發暴雨黃色預警

湖南省全面進入主汛期，1日至3日，暴雨已使全省27.83萬人受災。著名旅遊景點鳳凰古城內一樓進水，救援人員挨家挨戶搜救。



官方媒體《新華社》報道，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災，2人死亡、7人失蹤，8000餘人被緊急轉移安置，170間房屋倒塌，1.01萬公頃農作物受災。

6月1日以來，湘西、湘北等地出現持續強降雨，導致資江、沅江幹流部份水位監測站超過警戒水位，部份支流水位上漲迅猛，多條中小河流24小時水位漲幅達3至6公尺。

強降雨還導致多地出現土石流、交通中斷、水庫漫壩、房屋倒塌、城市內澇等險情、災情。

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6月2日凌晨至3日中午，鳳凰縣最大降雨量達320毫米，沱江河水位上漲，導致鳳凰古城內部份民房進水。在古城內，救援人員沿著被淹民房搜救，挨家挨戶敲門，搜尋被困者。

湖南省防指部自3日晚間7時起，將防汛應急響應4級提升至3級。預計3日晚間8時至4日晚間8時，長沙西北部、邵陽西部、岳陽、常德南部、張家界南部、益陽、懷化、婁底西部、湘西州南部部份地區將出現暴雨，局地大暴雨。

國家減災委、應急管理部4日針對湖南省益陽、湘西、懷化等地嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家4級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾生活救助等救災工作。

中央氣象台5日發布暴雨黃色預警，預計今明兩天，湖南東南部、江西南部、福建西部、廣西東部和南部、廣東北部等地局地大暴雨；上述部份地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。中國氣象局昨日亦啟動重大氣象災害暴雨三級應急響應。

氣象專家提醒，臨近高考，各地應提前做好防禦措施，盡量減少強降雨可能帶來的不利影響，考生和家長也需做好相應準備，避免因降雨影響考試。