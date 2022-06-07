逃離上海24hr｜滬漂回鄉歷4重難關「差點流浪」：好在，回家了

5月22日，90後「滬漂」嘎嘎準備離開上海回家鄉浙江嘉興休息，成為離滬大軍的一員。當時的上海尚未完全解封，只能包車到上海虹橋火車站。順利到達車站後，嘎嘎卻因為被站方告知核酸檢測已超48小時，她只能再次當場檢測，沒想到等了4半個小時才查詢到結果，火車早已開走。



無法回到原本的小區，又不確定候補得到車票。嘎嘎差點在虹橋流浪，一度想過是否真要露宿虹橋。虹橋附近的高架橋下，也有許多等著買票的民眾和流浪者。所幸她最後成功候補上隔天的車票，包車司機也替她安排了住宿，在隔日成功回家。



「確定能回家的那一刻真的安心了。」嘎嘎說，她記錄下自己離開上海24小時的過程，從忐忑到心安，回家路並不平坦，像闖關一樣，需要備齊各種物品，一路充滿各種挑戰。



第一關「小區出逃」 簽保證書：疫情結束前不回來

5月22日，嘎嘎準備離開上海，心思縝密的她早上7點鐘就起床準備，預計在中午前就到達虹橋火車站。出發前第一件事，就是要到居委會簽一張保證書，保證「疫情結束前不會再回來小區」。她說，當時並不知道上海的疫情何時會結束，以及「怎麼樣算結束」。經歷月餘封城生活，要兼顧工作和尋找物資來源的嘎嘎最終選擇簽名，以換取離開的資格。

5月末的上海，公共交通尚未恢復，離開得靠包車司機，要提前預約更要準備備案，嘎嘎早已經預約好包車，司機老朱也來接她到虹橋火車站，這是她離開上海的第一關。

第二關「首闖火車站」 陰性被要求補做核酸 錯過火車

到達上海虹橋火車站，可以看到滿滿的人群，有些身著全套防護服，車站告示上寫著乘車需提供「進站四寶」，包括當日車票、48小時核酸檢測陰性證明、24小時快速檢測（抗原檢測）陰性證明和呈綠碼的健康碼。

嘎嘎原本以為自己備妥了一切，卻被告知核酸檢測已經超過48小時，由於車站落實嚴格的檢疫規定，即使嘎嘎抗原檢測陰性，仍然需要補做核酸檢測，這時她的火車已經開走。

下一步該怎麼辦呢？嘎嘎先在高架橋上走了近1個小時，虹橋附近的高架橋下方聚滿了各種人：買不到車票想試試運氣的人、流浪的人以及和嘎嘎一樣離開小區、簽了切結書卻搭不了車的人，橋下成為一個暫時的庇護所，嘎嘎和他們一起「聽了一會兒風」，更認識兩個00後同樣在流浪迷茫的武漢男生，年紀都比她小，其中一人從事遊戲設計，拿著一部沉重的電腦設備在路上走著。

嘎嘎分享，自己差點就因為無家可歸，要在虹橋火車站地下車庫的臨時安置點枯坐一夜。這時的她因為48小時核酸證明已經過期，無法去公共場合，去哪上廁所都有困難。好險在她出發前，樓長阿姨給了她很多快速檢測劑，嘎嘎「自證清白」才順利在加油站借到了廁所。

第三關「尋找住宿」 包車司機相助

否極泰來，嘎嘎在4個半小時後得到新的核酸結果，她也幸運地當場候補到翌日的火車票；而原先載她到虹橋火車站的包車司機老朱知道她的遭遇後，願意回頭來接她，並幫她安排了住宿。在原可以漫天喊價的時候，老朱好心地幫嘎嘎安排在一個平價的公寓，老朱稱，在上海封城期間其實有很多房東並不漲租，令大家「心裏舒服」。

嘎嘎入住公寓後，終於可以休息，結束漫長忐忑的一天。一切順利的話，嘎嘎能在隔日順利離開上海，第二天的車票是上午10時54分，結束忙碌的一天，隔天嘎嘎得起個大早。

第四關「再闖火車站」 好在，回家了

早上5點17分，嘎嘎已經起床了，她在自己錄製的影片笑著分享，「以前這麼早起床，都是為了趕飛機。」她早早起床，搭上老朱的車後再返虹橋火車站，這次進站必備的四樣東西都沒有遺漏，嘎嘎知道可以順利的搭上火車，整顆心才終於放下。

嘎嘎的雙耳因為長期戴雙層口罩而紅腫磨損，但能夠順利回家她很開心，在近中午時分，嘎嘎抵達浙江嘉興，做完抗原檢測後，去到指定地點隔離7日後，嘎嘎就能順利出關，與父母團聚。

+ 1

對於回家路上的曲折，嘎嘎認為自己「其實很幸運」，尤其是回程的時候，還遇上同在橋上流浪的武漢弟弟們，他們也再過了一天後順利返鄉，「感謝可以一起笑著走完這一段不平坦的回家路」。回家後，嘉嘉發了一個微信朋友圈，「魔幻2022，好在，回家了」。