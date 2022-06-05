疫情｜北京故宮周二起限流開放　衛健委：内地疫情呈穩定下降態勢

6月5日，北京故宮博物院發布關於恢復開放的公告，故宮博物院將於6月7日起，按照75%限流要求恢復開放。



公告指，入院觀眾須持有72小時核酸檢測陰性證明，配合測溫和健康寶查驗。

故宮博物院閉館已有近一個月。故宮博物院官網5月11日公布，為進一步降低人員流動帶來疫情社會面傳播風險，故宮博物院於同月12日起暫時閉館。

故宮博物院閉館已有近一個月，將於2022年6月7日起，按照75%限流要求恢復開放。（Getty Images）

衛健委：疫情呈穩定下降態勢

在内地疫情方面，國家衛健委表示，目前全國疫情總體呈現穩定下降態勢，上星期一以來，全國新冠本土感染已連續6日降至100宗以下，但近日內蒙等局部地區出現新的聚集性疫情，當前全國疫情防控形勢依然嚴峻復雜。

衛健委指，前期發生疫情的地區要繼續做好應急處置工作，盡快阻斷疫情傳播，上海要堅決防止疫情反彈回潮擴散，北京要進一步阻斷傳播鏈條延長，吉林、遼寧要切實阻斷沿邊疫情擴散，其他地方要做好常態化疫情防控，持續鞏固疫情防控成果。

2022年6月2日，上海人乘坐公共汽車，政府在封鎖兩個月後放鬆了對上海疫情防控的限制。（Getty Images）

國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，在毫不動搖堅持外防輸入，內防反彈總策略，和動態清零總方針前提下，各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步提高防控措施的科學性、精準性、針對性，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼。