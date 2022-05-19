響應習近平民族政策主張　廣西決議建立中華民族共同體示範區

廣西人大常委會13日通過建設「鑄牢中華民族共同體意識示範區」的決定，內容是在2025年將廣西基本建成這一示範區。而「鑄牢中華民族共同體意識」是中共總書記習近平提出的民族政策主張。



據台灣媒體《中央社》報道，這項名為「廣西壯族自治區人民代表大會常務委員會關於推動鑄牢中華民族共同體意識示範區建設的決定」的文件，是以「十四五」時期（2021至2025年）為目標期。

廣西壯族自治區民宗委指，「鑄牢中華民族共同體意識示範區」的決定內容共11條，包括明確目標和具體任務要求，並訂定廣西各級政府、群團組織及基層組織等的主要職責要求，同時鼓勵倡導社會各方面積極參與。

《決定》提出，明確示範區建設的主要原則和合力打造中華民族共有精神家園、共同富裕幸福家園、守望相助和諧家園、邊疆穩定平安家園的主要目標，決定還明確了全面推進中華民族共有精神家園建設，大力促進經濟發展、推動各民族共同走向現代化、積極發展社會事業、持續保障和改善民生、加強依法治理民族事務能力建設等任務。

國家主席習近平去年在廣西考察。這是27日上午，習近平在南寧市廣西民族博物館外，同參加三月三「歌圩節」民族文化活動的各族群眾交流。（新華社）

報道指，「鑄牢中華民族共同體意識」是中共總書記習近平在2017年10月中共19大提出的民族政策論述。此後5年，在中國的5大少數民族自治區，以及其他各地方的民族自治單位，都不忘提到「鑄牢中華民族共同體意識」這一主張。

報道提到，一段時間來，廣西在支持習近平思想及言論上表現十分積極。在廣西人大常委會這項決定之前，廣西首府南寧市委宣傳部2月間大量編印「習近平新時代中國特色社會主義思想『大家學』系列」，成為「口袋書」，並派發給全市各級黨組織，標榜「發放到千家萬戶」。

「鑄牢中華民族共同體意識」是習近平在2017年10月中共19大提出的民族政策論述。（新華社）

報道提到，此後，中共廣西壯族自治區黨委全體會議在4月17日表態，要以高度的政治自覺「錘鍊黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

4月22日，中共廣西代表會議以全票選舉習近平出任20大代表；23日，廣西黨委書記劉寧發表講話，指習近平全票當選20大代表，是黨員幹部群眾「忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心」的生動體現。

劉寧說，習近平全票當選二十大代表，「我們無比激動、無比振奮、無上榮光……讓我們全體起立，用掌聲向習近平總書記表達崇高的敬意！」，充分體現了他在全黨全軍全國各族人民中的崇高威望，並稱習近平是「經過歷史檢驗、實踐考驗、鬥爭歷練的當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，是實現中華民族偉大復興的領航人」

值得留意的是，人民領袖是中共對領導人的榮譽稱號，在習近平之前只有中國第一代最高領導人、中共中央主席毛澤東曾經被稱呼為人民領袖。