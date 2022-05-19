央行貨幣政策司原司長孫國峰被查　外媒：涉洩露官方經濟數據獲利

據美國媒體《華爾街日報》報道，中國央行貨幣政策司司長孫國峰因涉嫌洩露官方經濟統計數據正接受中紀委調查。



華爾街日報今日（19日）報道，據知情人士透露，中國央行一名高級官員因涉嫌洩露官方經濟統計數據正接受內地最高反腐機構調查，此前內地政府批評中國央行未充分與中央保持一致。

中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會昨日（18日）稱，直到本月早些時候還擔任中國央行貨幣政策司司長的孫國峰，因「涉嫌嚴重違法違紀」正在接受調查。

文中提到，知情人士說，調查的重點是孫國峰是否與某些金融機構的個別債券交易員分享了宏觀經濟指標，如衡量通脹的指標，以換取個人利益。中國央行和中紀委均未回應媒體詢問。

中國人民銀行的總部大樓。(新華社)

文中提到，作為現任中國央行行長易綱的門生，孫國峰在被稱為中國央行核心的貨幣政策司任職多年，多年來一直大力參與中國央行的改革，使其跟上現代金融的步伐，並協助開發了中國的銀行間債券市場，增強人民幣交易靈活性，引入了一系列交易工具等改革。

也提到，接近孫國峰的人士稱，孫國峰此前認為信貸寬鬆只會加劇投機泡沫，並可能在經濟增長緩慢的時期導致過度的資本外流。最近，孫國峰一直反對大舉放鬆貨幣政策的偏緊縮立場，而中央則敦促採取更多措施來扶持疲軟的經濟。

孫國峰今年1月18日在金融統計數據新聞發布會上表示，內地堅持實施正常的貨幣政策，沒有搞大水漫灌，而是搞好跨週期設計，實行以市場供求為基礎的浮動匯率制度，保持跨境資金流動動態均衡。

文中並指知情人士稱，孫國峰出問題的最初端倪是在去年年底時，當時中共中央紀檢部門的調查人員收到了指控他有性騷擾行為的報告。目前還不清楚當前對孫國峰在中國央行工作的調查是否也會提出類似指控。

在安徽省淮北的一家銀行，一名職員正在清點現金。(中國日報)

中紀委批央行：貫徹中央方針差距 華爾街日報：巡查確立中共對金融權威

報道指，去年年底，根據國家主席習近平的指示，中央對大約25家金融機構、國有銀行、保險公司和投資基金展開了全面的巡視檢查，目的是重新確立中共對這些金融中堅力量的權威。對孫國峰的調查就是此次巡視的結果之一。

也提到，在長達數月的巡視中，調查人員嚴厲警告中國央行不要談論西方式的中央銀行獨立性。今年2月，巡視結束後，中紀委尖銳地批評中國央行和其他金融監管機構在貫徹中央的大政方針上有差距。央行從未像一些西方央行那樣在政治上保持獨立，其調整利率的行動也需要得到最高政府機構的批准。

2019年6月8日，日本福岡，G20財長和央行行長會議舉行。圖為前美國財長努欽與中國人民銀行行長易綱交談。（視覺中國）

另外，據內地媒體財新報道，孫國峰昨日（18日）早上到央行上班後，即被通知他被免職並接受調查；而他在中央國債登記結算有限公司工作的妻子也於同日一起被留置。

孫國峰自20世紀90年代末以來一直在中國央行工作。據孫國峰簡歷顯示，孫國峰1996年08月至2016年10月，先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；2016年10月至2018年08月，任中國人民銀行金融研究所所長；2018年08月任中國人民銀行貨幣政策司司長；2022年5月免職。

中國人民銀行貨幣政策司主掌研究、擬訂、組織實施貨幣政策調控方案、本外幣存款準備金政策以及公開市場操作方案和操作規程等，是操作人民幣匯率與貨幣政策的核心單位。