國台辦副主任劉軍川：統一後台胞將真正當家做主　台灣永保太平

6月8日，國台辦副主任劉軍川在北京舉辦的「第二屆攜手圓夢——兩岸同胞交流活動」上表示，統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主，台灣將永保太平。



劉軍川稱，本屆活動展望了祖國統一、民族復興的光明前景，激發兩岸同胞攜手共圓中國夢的強烈願望。他指出，中華民族偉大復興的中國夢是兩岸同胞共同的夢想，也承載著台灣同胞對美好生活的嚮往。中華民族好，台灣同胞才會好；中華民族強，台灣同胞才會強。

他表示，民族復興、祖國統一，對台灣發展是歷史機遇，對台灣同胞是最大福音，「統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主，台灣將永保太平，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴」。

他又稱，廣大台灣同胞要認準前途所系、利益所在，和大陸同胞攜起手來，共創祖國統一的美好未來，共享民族復興的無上榮光。

去年10月，劉軍川出席一個兩岸關係研討會致辭時稱，兩岸統一後不僅台灣的和平安寧將充分保障，經濟發展也將得到充分增進，民生福祉將充分提升，兩岸交流往來更加便捷，台灣同胞特別是廣大青年來大陸發展的天地更加廣闊，台灣的財政收入盡可用於改善民生。

他強調，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，並點名批評民進黨，指要深刻認識民進黨當局謀「獨」挑釁的本質和危害，堅決粉碎任何「台獨」圖謀；對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。