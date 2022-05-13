記者手記︱從台灣看上海：「清零」或「共存」還沒到下定論的時候

台灣新冠（COVID-19）疫情大爆發，單日確診人數在全球排行榜「名列前茅」，台灣官員曾經對防疫「世界怎麼跟得上台灣」自信滿滿，如今成了一句諷刺。台灣社會面臨着醫療量能與資源近乎臨界點而帶來的痛楚，又期待着早日脱下口罩、開放邊境的自由，陷入了「清零」與「共存」的拉扯心理。此時，封城已兩個月的上海，成了台灣官員和民眾的一個參照「指標」。



上海負面形象助推台灣靠向共存

上海民眾不滿政策的抱怨、含淚哭訴的文本素材，大量被台灣媒體和網路轉載。包括近日「大白」暴力破門進屋清消的視頻，也在台灣新聞報道循環播出。記者中午在小吃攤用餐，一對年輕情侶看到這個畫面看傻了眼。再加上此前台灣防疫指揮官一句「中國防疫數字漂亮，但可能餓死比病死多」，以及陸委會以「不如顧好封城苦難人民」回絕大陸國台辦協助購買快篩試劑，無不令台灣社會將「上海慘況」與「清零代價」劃上等號。

當全世界國家陸續選擇共存或躺平，中國大陸堅守的「動態清零」，自然成為政治視野裏的一個「異數」。台灣從上海印象而來對「清零」的逐日拒斥，其實亦是這股在西方世界湧動的思潮的一個體現。因此當世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在5月10日說出「致力於『清零』的防疫政策是『不可持續』的」之後，台灣幾家主要媒體都推送了這條消息，在輿論效果上，等於是為「共存」的認同選擇再往前推了一把。

世界衛生組織秘書長譚德塞（圖）5月10日指，考慮到新冠病毒目前特性及對未來的預期，認為中國的清零政策不可持續。中國外交部11日回應指，中國完全有基礎、有條件、有能力實現「動態清零」。（AP）

儘管北京宣示要與一切否定「動態清零」政策的言行作鬥爭，但上海的情況已經在大陸輿論場燒出了「共存派」與「清零派」的極端對立，特別是於今北京疫情亦如臨大敵，許多人開始反思民生經濟還要付出多少代價，甚至反思嚴格的控管手段是否將中國自絕於世界之外、與國際「脱勾」？再加上華東政法大學法學教授童之偉撰文指強制手段乃非法，更把輿論場情緒推上另一個層級。值得一提的是，「與國際接軌」在台灣也是主張共存者的主要理由之一。就傳播心理而言，一旦加上了「國際」這個限定詞，往往能夠站上話語制高點，暗示其具有「先進性」。

一位在滬台灣學者的封城反思

如果脱下想像的外衣，上海目前究竟處於什麼情況？《香港01》記者聯繫了一位在上海高校任教的台灣學者，請他聊一聊這段時間以來的所見所思。

剛結束學生論文答辯的他，在與記者對話時，將思緒從學術轉換到日常。他說生活都還可以，除了物資漲價了之外，一般經濟條件允許的家庭，還不至於到買不起、吃不到食物的地步。不過他也說，大的影響在於民眾心理上對於「不自由」的焦慮，更包括對於未來的迷茫，不知道還要封多久、擔憂再封下去工作會否不保等不確定性。

上海疫情持續，圖為4月5日上海楊浦區穿着防護衣的防疫人員協助運送物資。（中新社）

對於這些充斥於這座城市且已外延出來的真實情緒，他抱持着充分理解的態度，並表示上海作為中國大陸的大城市，在做法上還是要面對現實，「邊錯邊學」，若是老方法行不通，也得要探索新方法。至於對上海甚或整個大陸在疫情衝擊下的前景，他反而樂觀地說，很多人說上海不行了，但恐怕還沒到這個時候，最後還是要看結果好不好。他以當時武漢的情況作為參考，認為上海還沒有武漢那個時候那麼緊急，特別是李文亮醫師過世的那一晚，整個大陸輿論更是緊張，「但武漢撐過來了，上海一定也能度過的」。

這位台灣學者的經歷與體會，或許有別於台灣或西方世界接受到的訊息，更與美媒《紐約時報》5月6日刊出《上海正在新疆化？》一文的說法大相逕庭，卻也是我們從外界感受上海社會温度的一個窗口。

少一人死亡等於多救一個生命

與譚德塞對「清零」表態的差不多時間，另一則消息似乎沒有受到足夠的重視。《自然醫學》（Nature Medicine）期刊發表了一篇上海復旦大學研究團隊的論文，指中國大陸如果放棄清零政策、不採取普篩和嚴格封城措施，疫情可能會在5月至7月更大規模爆發開來，或將導致超過150萬人喪生。

這份研究論文的預測，令人想起幾位中國大陸學者於4月25日組織了一場「新冠疫情與『最薄弱環節』的上海？」線上研討會。一位上海學者以「底」和「頂」的概念作為解讀上海疫情的角度，其中一個觀點，即指出如果上海是「頂」，不能忘記它的「底」是整個中國，中間還有長江三角洲，如果上海「破防」、疫情外溢出去，又將帶來什麼樣的巨大影響？

2021年2月22日，美國總統拜登於華盛頓就新冠肺炎死亡個案突破50萬宗發表演說。（AP）

換句話說，如果中國大陸放棄清零，先不論在其他領域發生的損失，單是人民犧牲生命的代價就有可能在150萬之數。去（2021）年2月美國新冠死亡人數突破50萬時，白宮降半旗、拜登（Joe Biden）出席燭光儀式默哀紀念；然而當今（2022）年5月4日美國新冠死亡人數超過100萬時，生命的消逝宛如風中飄揚的棉絮，不再令人「有感」。

出身於香港的英國倫敦大學亞非學院教授盧荻，曾經寫過一篇《抗疫政治的輕與重》文章，他言及放棄抗疫的可預見危險之一，包括在「適者生存、冷酷的社會達爾文主義」之下，「大大降低了現代人類文明的底線」。或許可以這麼說，在今日Omicron病毒大範圍的侵襲之下，且人類尚無法掌握這個病毒在未來還會有什麼新變異和後遺症，少一個人染疫而死，其實就等於多救了一個人。

如今在中西博弈的地緣格局下，不可諱言，「清零」與「共存」在一些人眼中已經成為制度之爭、文明之爭、道路之爭。但如果回到人民健康福祉的基本面來思考，生命與生存也應該是不能被忘記的核心價值。那麼「共存」與「清零」之爭是否隨着「上海效應」或者「接軌國際」，已成了如同「歷史終結論」式的「殆成定論」，恐怕還言之過早。

共存還未勝利 清零尚未失敗

看回到上海，今天西方和台灣之所以能拿着上海當作「清零」的負面宣傳，確實曝露出上海防疫政策的種種缺失，並沒有吸取武漢、西安等城市的經驗教訓，不只令民眾坐困愁城，更給了外界宣揚「唯共存論」的各種口實。但真正關鍵之處，在於「動態清零」能否堅守「動態」，如同那位在滬台灣學者所言「邊錯邊學」，甚至是「邊做邊改」的自我糾錯，真正落實「人民對美好生活的嚮往」的奮鬥目標。

台灣防疫指揮官陳時中4月27日表示，中國防疫數字很漂亮，不得不佩服，但未來可能餓死比病死多。每個國家有自己好與不好的地方，「我們見賢思齊，見不賢就不要齊」。（台灣行政院供圖）

事實上，在上海成為眾人集中檢視的對象後，3月中旬至4月中下旬同在長三角區域的合肥，也遭遇了多點爆發一日多例的疫情，但很快地在5月9日最後三名感染者解除隔離出院，宣佈全城清零。合肥的成功抗疫經驗開始被人探討，包括醫療資源的配置、後勤物資的儲備、官員開會的形式、回應民意的速度、對外地人士的包容等等，估計合肥調整「動態清零」腳步的過程中，上海經驗便是他們很大的一面借鏡。

疫情還在不斷的變化，成為「百年未有大變局」令人感受最為直接的真實體驗。無論是西方還是中國的情況，都還遠遠不到宣佈「共存」勝利或是「清零」失敗的時刻。疫情在2020年蔓延之初，有論者提出看的不是誰最後倒下去，看的是誰先站起來；兩年之後，這段話可能要再加上一句：還要看誰站得久、站得好、站得穩。

同樣受疫情無情折磨的台灣，或許也需要再三咀嚼，所處之島的體量究竟能承受得了什麼程度的重創？這遠比執着在根源於兩岸敵我意識的「共存」抑或「清零」之爭，來得更為重要。