中宣部副部長徐麟：堅決防範資本操縱輿論

中共中央宣傳部副部長徐麟今天（19日）表示，無論是什麼樣的媒體，都要牢牢把握新聞輿論工作的主動權、主導權，堅決防止借融合發展之名淡化黨的領導，堅決防範資本操縱輿論的風險。

11月19日，2020中國新媒體大會在湖南長沙舉行，徐麟參加會議並發表了講話。他在講話中提及推進媒體融合的6點方法：第一，加快構建全媒傳播體系；第二，始終堅守正確方向導向；第三，着力擴大優質內容產能；第四，積極搶佔傳播技術高地；第五，大刀闊斧推進深化改革；第六，充分激發人才隊伍活力。

關於「始終堅守正確方向導向」，徐麟特別表示，決不能將這一重大戰略低層次、片面化理解為吸粉引流、增加收入，使媒體融合喪失靈魂、迷失方向。他稱，無論什麼樣的媒體，無論是主流媒體還是商業平台，無論網上還是網下，無論大屏還是小屏，在導向上都是一個標准，沒有法外之地、輿論飛地。「我們要牢牢把握新聞輿論工作的主動權主導權， 堅決防止借融合發展之名淡化黨的領導，堅決防範資本操縱輿論的風險」。

早在2018年，上海網信辦就發文指出，娛樂資本操縱輿論，已經是一個嚴重的社會現象。「娛樂資本操縱粉絲，混淆是非、顛倒黑白的輿論搗鬼術，社會必須警惕。」

當時，上海網信辦還特別提及，必須嚴厲打擊微博熱搜產業鏈。此前百度搜索因關鍵詞競價排名、莆田系醫院推廣、賭博網站推廣等問題，暴露出搜索工具的負面性，給社會和民眾造成巨大損失和傷害的前車之鑑亦不可忘記。