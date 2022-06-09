QS大學排名︱北大清華位列12及14名創新高　力壓耶魯、普林斯頓

周四（9日），國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds發布最新世界大學排名。其中，北京大學及清華大學分別位列第12及14名，均打破歷史最高排名記錄。另外，世界排名前500的大學中有28間來自中國內地。



最新公布的2023QS世界大學排名顯示，今年共有100個地區的1418間大學上榜，為有史以來規模最大。其中，麻省理工學院（MIT）連續第十一年創紀錄地位列世界第1名，劍橋大學（University of Cambridge）的排名由第3名上升至第2名，史丹福大學（Standford University）仍位居第3名。新加坡國立大學（National University ）則是亞洲表現最好的大學，連續第五年位居世界第11名。

內地高校方面，有兩間進入世界前15名，北京大學（第12名）和清華大學（第14名）分別獲得本榜單成立以來的最高排名。此外，復旦大學、浙江大學、上海交通大學躋身世界前50名；中國科學技術大學、南京大學、武漢大學、同濟大學、哈爾濱工業大學、南方科技大學、北京師範大學、中山大學進入世界前300名。

QS公布2023年度世界大學排名，清華大學位列第14名。（視覺中國）

據了解，QS使用六個指標編撰排名，包括學術聲譽（40%）、僱主聲譽（10%）、單位教員論文引文數（20%）、師生比例（20%）、國際教師比例（5%）、國際學生比例（5%）。值得注意的是，今年QS排名還增加了兩個全新未加權的指標，分別是就業成果（0%）以及國際研究網絡（0%）。

QS分析認為，北京大學和清華大學的顯著優勢歸功於QS研究影響指標（單位教員論文引用數）和師生比例指標（代表了教學規模）的提升。

至於台灣方面，排名最高學府為第77位的台灣大學，是台灣唯一躋身百大院校。香港方面，則繼續由香港大學帶領7間大學上榜，當中香港大學由去年全球第22升一名，至排第21，為歷來最高排名。