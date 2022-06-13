唐山打人｜徐克託成龍發聲：幾個壯漢肆無忌憚暴襲　這是甚麼時代

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚內地，娛樂圈多名藝人紛紛發聲，成龍11日晚上在微博痛批事發時「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷」。

導演徐克也借成龍的微博帳號發聲，他在長文中批評，「作為一個中國人，在自己的法治國境之下，竟然出現這麼可怕的霸凌畫面及殘忍無比的虐打。幾個壯漢一起出手，每次出手都像要奪取對方性命般的暴襲，更讓人無法理解的是他們肆無忌憚的態度，這是甚麼時代？」



成龍12日晚上在微博表示，徐克看到唐山群毆女子案的新聞和他的微博之後，發了信息給他。由於徐克沒有個人社交網絡帳號，故委託成龍發在微博上。

徐克在長文中表示，這事件已成為要認真面對的民族尊嚴及社會安全的問題。他表示，「我一再思考，我們目睹的事件，並不是旁人難以釐清的複雜情況下的混亂打鬥。而是幾個人對其他人類毫無尊重，對法律毫無畏懼，出手毫無理由的暴力侵犯。難道在這些人的眼裏，法律就失去它的作用嗎？這樣的事情，為甚麼會在眾目睽睽之下發生，我還真不明白」。

徐克又表示，「這樣的事情如果不能被合理懲戒，受害人不能被合理補償，民眾對法治及人性的懷疑將會退回到原始社會，也就是人們將被迫去考慮持有武器才能自保的生活方式，這是何等的恐怖」。

徐克又稱，「其實講到這裡，我很悲觀的感覺，受害者要克服心理恐懼是很難很難的，至於當下社會裡的所有女性的心理恐懼也是無法輕易解除的。這些傷害，我們該問責誰呢？」

徐克最後表示，「我希望這恐懼及不安，不能平復的情緒，能有應當的權威來證明，我們作為現在的中國人，是不用擔心的，也是不應該擔心的」。

成龍在轉發徐克的長文時又表示，「希望我們的法制可以嚴懲無良暴徒，可以為無辜受害者討回公道，可以表彰和保護見義勇為的英雄，可以維護所有公民的基本權益不被侵害。希望每一個中國人都可以安全的生活在陽光下」。

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據早前報道，成龍11日晚上在微博表示，「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

成龍又說：「過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」