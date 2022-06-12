唐山打人｜影片發布者遭電話恐嚇　燒烤店老闆娘被網暴：我要瘋了

唐山燒烤店惡意傷人事件引發全國震怒。《大象新聞》今日（12日）報道，被認為是最早曝光事發影片的當事人鄭義（化名）表示，自己不認識雙方當事人，當時也不在現場，他從朋友手上看到影片後感覺震驚、心痛，才決定曝光。雖然他事後受到部分網民的語言攻擊，但是不後悔。



6月10日，鄭義用微博帳號@繁華落盡只留芳華上載唐山燒烤店打人事件的影片，至今獲34.2萬評論、365萬點讚。他表示，當天發布影片後便不斷接到媒體採訪，又懷疑有人盜取其個人信息，導致他一直接到電話恐嚇「呼死你」，後來他只能將手機調至飛行模式。

鄭義稱，影片來源於朋友，自己在網上公開片段時，朋友圈上已有人分享該片，當時看完影片後的第一反應是震驚、心痛，感覺事件不應該發生在自己居住的城市中。他公開影片後，受到部分網民攻擊、辱罵、威脅，「比如質問我這件事跟我有甚麼關係，還有的直接問我在哪裏要來找我，等等。我認為任何事情都會有不同聲音，會有兩邊倒的局勢」。

鄭義在微博上載唐山燒烤店打人事件的影片。（微博＠繁華落盡只留芳華）

對於公開影片會引來報復一事，他直言「不害怕」，並稱自己堅持將打人影片公布，只為了自己的孩子、家人、兄弟姐妹和朋友，「如果以後他們遇到這種事情沒人伸手幫忙怎麼辦？我就是一個普通的唐山市民，堅信唐山公安會保護我」。

他表示，自己不認識、也不想評論當事人和受害者，他發布影片並非想蹭熱度，也不想接受採訪，認為在法治社會上，相信任何人遭遇此事都不會袖手旁觀，包括很多在現場人士也選擇報警。

鄭義認為，本次只是一個偶發性事件，突發個例，希望大家不要對唐山有地域歧視，「唐山是個充滿愛的城市，也是我生活20多年的家鄉」。

燒烤店老闆娘：我已經要瘋了

除了鄭義遭到電話恐嚇，涉事燒烤店的老闆娘亦被網暴，「有挺多網友攻擊我，發微信打電話，電話已經打爆了，都影響我無法營業和生活了，現在有挺多網友往我家門前送花」。

燒烤店老闆娘被網暴，直言「我已經要瘋了」。（影片截圖）

今日，社交平台傳出《涉事燒烤店老闆娘發聲》的影片。老闆娘在片中表示，自己是一名5、60歲的老太太，當天幾名女生被人毆打時，她曾上前勸阻並讓他人報警，「我也不容易，我盡我最大的努力，我去拉架。網友攻擊我，我現在無法生活了。他說我沒有報警，當時我保護屋裏一個人，當時我沒有手機，第一時間我讓他（她）報警了」。

老闆娘表示，報警後她走到店外，卻被打人者威脅「出去就打我」，對方沒有結帳就離開現場，「我不敢管他要錢，我去哪裏說公理，我也是受害者呀。你說這個原因我去找哪訴說呀。現在店面不可以營業，網友罵我的，說啥都有，那視頻都在。我現在已經要崩潰了，我已經要瘋了，我無法生活了，我現在去找哪裏說理呀」。