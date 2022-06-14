中國天眼FAST接收地外文明可疑訊號　人類發現外星人指日可待？

2020年9月，「中國天眼」500米口徑球面射電望遠鏡（FAST），正式啟動對地外文明的搜索。

北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組中國地外文明搜尋首席科學家張同傑教授透露，其團隊使用「中國天眼」發現幾例來自地球之外可能的技術痕跡和地外文明候選訊號，是幾個不同於以往的窄帶電磁訊號，目前團隊正在排查。



張同傑介紹，「中國天眼」在低頻射電波段上極高的靈敏度，對於搜尋地外文明有著重要作用。為此，北京師範大學、中科院國家天文台和美國加利福尼亞大學伯克利分校開展三方合作，組建地外文明搜尋研究團隊。

他透露，2020年，團隊處理「中國天眼」2019年的共時巡天觀測數據時，就發現了兩組地外文明可疑訊號；2022年，團隊又從系外行星目標觀測數據中發現可疑訊號，「可疑訊號是某種射電干擾的可能性也非常大，都有待進一步證實和排除，這可能是一個漫長的過程」。

他又稱，在近幾年的觀測和數據處理過程中，團隊針對FAST19波束觀測模式，在國際上首次提出了地外文明搜尋多波束匹配模式和地外文明訊號頻率漂移和偏振判據，使地外文明訊號的鑑別過程更加科學完備。

被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）。（新華社）

張同傑表示，經過科學家60多年的不懈探索，地球之外構成生命的有機分子和氨基酸已經被發現，相信很快就會發現和確認地外智慧生命，「中國天眼將對已經發現的可疑訊號進行重覆觀測，以進一步甄別並探測新的訊號。我們期待著中國天眼能夠率先發現和確認地外文明的存在」。

他介紹，「中國天眼」在搜尋地外文明上有三大優勢，包括具有更大的觀測天區、高兩倍的靈敏度和接受不同天區訊號的19波束。

FAST首席科學家李菂曾表示，期待FAST未來能在三個方向產生新成果，其中之一，便是在例如疑似地外文明訊號、系外行星等探索性領域取得一些新進展。中科院FAST重點實驗室主任、國家天文台研究員彭波則表示，「中國天眼」接收到的訊號很可能有外星文明訊號，「但我們還沒有時間識別」。