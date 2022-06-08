女出嫁、男入贅即喪村民資格？河南女不服維權：村規不能大過國家

河南省鄭州市崗李村數年前通過決議，規定「出嫁女」、「入贅男」會被剝奪村民資格，無權分配村裡剩餘土地，更拿不到徵地補償款。90後女子張亞平便受到該村規所影響，從小生活在當地的她沒有想到，有天自己竟然連村民都算不上。認為該規定不合理的她自2018年11月至今一直為自己一家四口的村民資格奔走維權，先後多次提起訴訟但均敗訴。今年4月，她又提起了再審，並被河南高院受理。



2014年5月，張亞平和老公陳先生登記結婚，次月陳先生的戶口也遷入了崗李村，成為張家第二個「上門女婿」。之後，二人育有兩女，一家四口便一直在崗李村生活，戶口也都落在了張亞平父親的家庭戶內。

然而2018年9月16日，崗李村召開村民會議，通過決議「閨女只要一放炮出嫁，不享受村裡任何待遇」、「家裡沒男孩的家庭，多女孩的家庭，可以招一個女婿，只承認招一個，如果招第二個不享受村裡任何待遇」等，並作為村規執行。據此，由於張亞平已出嫁，老公是家裡第二個上門女婿，所以均無法享受村裡任何待遇。隨後的10月9日，村裡對剩餘土地進行分配，並表決不予張亞平一家四口分地。

對於該規定，張亞平難以接受，認為國家一直在倡導男女平等，男女應該享受平等的權利，村規村約也不能大過國家法律和政策，覺得自己的合法權益受到了侵害。

她周二（7日）介紹道，自己於2018年11月起訴至鄭州航空港經濟綜合實驗區人民法院，要求村組織發放相應補償款40餘萬元人民幣，惟法院一審以徵地補償費的使用、分配方案屬於村民自治範疇的事項而駁回起訴。之後，她上訴至鄭州中院，但仍被駁回訴求，後續申請再審仍是維持原判。雖然訴訟路不順，但為了自己和兩個女兒，張沒有放棄，於去年5月再次提起訴訟，並提出要求撤銷村裡的決議，確認自己的村民資格以及重新做出土地分配方案。

鄭州中院二審判決書。 （天目新聞）

不過去年10月15日，鄭州中院作出二審民事判決，認為崗李村的決議並沒有侵害張亞平一家的權益，只是以戶口在村裡就享有村民資格或以男女平等、婦女權益遭受侵害為由主張權利，是割裂了不同事實之間的關聯，主張是機械的、片面的。最終，法院認為村裡分配徵地補償款屬於村民自治，撤銷決議缺乏事實與法律依據，遂駁回訴訟請求。對此並不服氣的張亞平沒有放棄，希望法律能捍衛自己和女兒的合法權利，於是在今年4月提起了再審申請，並已被河南高院受理，舉行了第一次聽證會。

對於事件，婦女兒童權益保護援助律師李瑩表示，根據《村民委員會組織法》第24條以及《民法典》物權編第261條規定，村民資格不屬於村民自治的範疇，不能通過村民會議予以剝奪。而且，關於「出嫁女」和「第二個上門女婿」不享受待遇的規定，也涉嫌違反《婦女權益保障法》和中央有關精神。至於崗李村張姓村長則表示，有關會議都有村幹部及村民代表參加，會上作出了民主表決，程序合規。