唐山「燒烤一條街」客流量急降　有店主連日接兩三百個恐嚇電話

唐山燒烤店打人事件引起全國關注，涉事店舖已經暫停營業，但同在「燒烤一條街」的其他店家慘成受害者，除了客流量大幅下降，更有店主連日接到2、300個恐嚇電話，「今年我不敢奢望有什麼收入，只要不賠錢，就已經很「識舉」（唐山方言，意為知足）」。



《上觀新聞》報導，涉事的燒烤店位於唐山市機場路，是當地小有名氣的燒烤一條街。事發後，公眾的怒火蔓延至整個街區，數十家位於附近的燒烤店遭到網絡暴力，有網民通過美團、大眾點評、抖音找到店舖老闆的聯繫方式，打電話或發短訊辱罵店主。

在距離事發地不超過百米，同樣經營燒烤店的店主王忠（化名）表示，當天他在凌晨1時半左右關門，並未目睹凌晨2時40分許發生的暴力毆鬥。事發後，燒烤店客流量下降了六成，更有人在事發燒烤店門口小便、放哀樂，「老闆娘是一個六十多歲的婦女，誠信經營十幾年」。

事發後，王忠連日接到2、300個恐嚇電話，「尤其是10號下午到11號凌晨，我這電話就沒閒著，一直都在響。有的人是來質問我的，『這個事情你參與了嗎？』有的人上來就罵粗話，怎麼難聽怎麼來；還有的人是跟你陰陽怪氣，『來你們家吃飯我是不是還得戴安全帽啊？』」。

他表示，前兩天曾接到一個來自江西的電話，一接通對方罵人，罵完後就掛電話，「我特別生氣，就打過去問他，『你憑什麼罵我呀？我又不是那家燒烤店。』他一聽，還挺客氣地，『噢，搞錯了，搞錯了。』」

他又曾接到來電，對方向他索要事發燒烤店老闆娘的電話，「他聲音特別激動，『這個事情太欺負人了，我們學校有3000多名學生想罵他！』我一聽就笑了，我說，『其實呢，商家也是受害者，況且人家又沒傷害這個女孩，你還是等有關部門的調查結果吧』」。

王忠介紹，其燒烤店只做前半夜的生意，因為後半夜酒鬼多、不安全。涉事的燒烤店一般是早上4、5時才關門，「他們做後半夜生意很不容易，遇到這類打架鬥毆的事件頻率會高一些」。

他提到，自己開店16年，極少遇到打架，對上一次店內發生衝突是兩年前，但他有及時勸阻。對於網傳打人者是事發地一帶的地頭蛇、惡霸，他則稱不認識對方，「印象中沒來我們店吃過飯。其實唐山的治安並沒有大家想像的糟糕」。

王忠認為，本次事件與燒烤店老闆沒有太大關係，「據我所知，當天就她一人看店。那幾個人那麼兇猛，誰過去就打誰，旁邊的大男人都不敢上去，老闆娘她只是一個60來歲的老年婦女，也算是弱勢群體，她能做什麼呢？她是無辜的」。他又稱，與老闆娘一家是街坊鄰里，他們誠信經營十幾年了，「昨天我見到她兒子，他告訴我，他們現在不敢營業，不敢打開手機（網絡），都是調到飛行模式」。

王忠稱，唐山市從3月18日起就處於封城狀態，一直到4月10日才重新開業，期間出現兩次疫情反彈，「我為什麼還敢接電話？這個是我們的訂餐電話，不接不就沒生意了嗎？生意真的很難做。好不容易到了夏季，燒烤店的旺季，又出了這檔子事，真是雪上加霜」。