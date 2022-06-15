世界盃｜台球迷赴卡塔爾遭「國籍尷尬」？　申簽證須選中國台灣省

第22屆足球世界盃將於今年11月在卡塔爾舉行，球迷若前往觀賽需提前申請卡塔爾簽證「Hayya Card」。有網傳消息指，申請簽證時的國籍選項中並無「台灣」或「中華台北」，系統或將持台灣護照人士列為中國大陸的選項中。

但《香港01》記者親自到申請「Hayya Card」官方網站中查看，國籍中確有「台灣」這一選項，選項全稱就為「Taiwan，Province of China」，並配以青天白日滿地紅旗。此外，中國、「香港」、「澳門」亦都在選項列表中。



路透社引述卡塔爾官員稱，持台灣護照的人士無法註冊為台灣人，或會被系統列入中國大陸的選項。圖為示意圖。（VCG）

據了解，所有持票觀賽的人員需提前透過網站或應用程式申請卡塔爾簽證，以識別球迷身份。不過，據台媒報道，早前有台灣球迷在申請簽證過程中發現，6月8日後原有的「Taiwan（Province of China）」國籍選項被刪除，國籍一欄中並無「台灣」或「中華台北」，台灣的「+886」電話編碼亦無法被識別，掃描台灣護照後系統只能選擇「 China」。

路透社引述卡塔爾官員稱，持台灣護照的人士無法註冊為台灣人，或會被系統列入中國大陸的選項。亦有「Hayya Card」項目負責官員表示，或將為持台灣護照人士「專門提供一些東西」。

對此，台灣外交部發言人歐江安表示，已注意到有關問題，並已於周一（13日）通知駐沙特阿拉伯代表處，協助進洽相關單位進行了解與溝通，目前仍在等待相關單位回覆。

而在北京，外交部發言人汪文斌周三（15日）指，並不了解相關情況，但重申，「台灣是中國的一部分，堅持一個中國原則是國際關係的基本準則，也是國際社會的普遍共識。」

不過，《香港01》記者親自到申請「Hayya Card」官方網站中查看，發現國籍中確有「台灣」這一選項，選項全稱就為「Taiwan，Province of China」，並配以青天白日滿地紅旗。

據了解，與大部分國家一樣卡塔爾堅持一中原則，與台灣並無外交關係。