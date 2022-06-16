唐山打人｜市委書記：認真核查群眾反映問題　做到清倉見底

轟動全國的唐山打人案件發生後，多名網民實名舉報當地黑惡勢力猖獗。唐山市委書記武衛東表示，要認真核查群眾反映的問題線索，做到「清倉見底」。



唐山燒烤店「9人圍毆1女」事件惹全國關注。（微博影片截圖）

周三（15日）晚，武衛東就夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動到唐山市公安局調研檢查。他檢查公安局接訪窗口設置和值班值守等情況時指出，要堅持全天候24小時值班值守，不斷提升接待群眾來訪服務效能，為迅速精準處置群眾反映問題奠定堅實基礎。

他又部署，要紮實踐行以人民為中心的發展思想，高度關注、全面梳理、認真核查群眾反映的問題線索，做到清倉見底。要通過此次專項行動的開展，查漏洞、補短板、強弱項，健全完善常態化工作體系和工作機制，持續提升社會治理體系和治理能力現代化水平。

武衛東強調，要健全完善社區網格服務體系，將警力下沉社區、嵌入網格、專兼結合，全面夯實社會治理基層基礎。要實施群眾來信來電來訪、政法系統、紀檢監察「信法紀」協同機制，暢通信息共享渠道，切實提升社會治安和基層治理水平。要建立全天候常態化發現線索、打擊犯罪的工作體系，堅持幹部下訪與群眾來訪相結合，用心用情用力解決突出問題，切實提升人民群眾安全感和滿意度。